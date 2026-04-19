¿Le faltan semanas cotizadas? Así puede corregir su historia laboral en Colombia

Acceder a una pensión en Colombia puede convertirse en un proceso complejo cuando existen errores en los registros de aportes. De acuerdo con cifras del Ministerio del Trabajo y Colpensiones, una de las principales dificultades surge cuando las semanas efectivamente trabajadas no aparecen reflejadas en la historia laboral, afectando directamente el derecho a la jubilación.

Semanas y edad: requisitos clave del sistema pensional

Para quienes están afiliados a Colpensiones, la norma exige cumplir 57 años para mujeres y 62 años para hombres, además de acreditar 1.300 semanas cotizadas. En contraste, los afiliados a fondos privados, bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, deben reunir poco más de 1.100 semanas, dependiendo del capital acumulado.

Estas diferencias hacen que la verificación de aportes sea un paso determinante antes de iniciar el trámite pensional.

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Uno de los principales errores de los trabajadores es dejar la revisión de su historia laboral para el final de su vida productiva. Las autoridades recomiendan solicitar este documento al menos una vez al año, ya que detectar inconsistencias de forma tardía puede alargar significativamente el proceso de reconocimiento pensional.

Además, la falta de soportes como certificados laborales, comprobantes de pago o desprendibles de nómina complica la recuperación de semanas. Según la Notaría 19 de Bogotá, estos documentos son fundamentales para validar los periodos trabajados.

Condiciones para recuperar semanas en Colpensiones

En el régimen público, corregir los registros exige cumplir requisitos específicos. El afiliado debe presentar su documento de identidad y radicar una solicitud detallando los ciclos en mora.

También debe diligenciar formularios como el de corrección de historia laboral y el de Contribuciones Pensionales y Liquidaciones Financieras. Es clave demostrar la afiliación inicial y que la falta de pago corresponde al empleador, sin registros de aportes en esos mismos periodos.

No podrán realizar este trámite quienes ya hayan recibido una indemnización sustitutiva de vejez ni los trabajadores independientes.

Cuando la empresa donde se laboró desapareció, el proceso cambia. Si se trataba de una persona jurídica, se debe acreditar su liquidación mediante un certificado de la Cámara de Comercio. En el caso de empleadores personas naturales, el trámite solo procede si el responsable ha fallecido.

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Radicación y tiempos de respuesta

Los documentos pueden presentarse a través del portal de Colpensiones o de manera presencial en los Puntos de Atención (PAC) y Supercades. Sin embargo, la entidad advierte que la respuesta no es inmediata y depende de la complejidad del caso.

En algunos escenarios, los ciudadanos deben recurrir a derechos de petición para garantizar la veracidad de la información final registrada.

Expertos coinciden en que la mejor forma de evitar retrasos en la pensión en Colombia es mantener un control permanente de los aportes. Verificar la información, conservar documentos y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre un trámite ágil y años de espera innecesaria.