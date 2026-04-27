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¿Por qué la Fiscalía adelanta acciones en las tiendas de Lili Pink?

Lun, 27/04/2026 - 15:24
Más de 300 tiendas están en proceso de extinción de dominio por presunto contrabando y lavado de activos.
Lily Pink
Créditos:
Centro Comercial Viva

La Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelantan un proceso de extinción de dominio que impacta a más de 300 establecimientos de la marca Lili Pink en Colombia.

Las acciones hacen parte de una investigación por presuntos delitos de contrabando y lavado de activos, que es atendida por varias dependencias del ente acusador.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, los operativos se desarrollan en distintas ciudades del país, incluida Bogotá, y contemplan la posibilidad de que algunos locales queden bajo administración provisional del Estado mientras avanzan las diligencias judiciales.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realiza allanamientos simultáneos en los establecimientos comerciales, en medio de un despliegue que también ha incluido capturas en diferentes regiones.

La investigación pone el foco en la expansión de la marca y en el expediente judicial que involucra a sus dueños, Max y su hijo David Abadi.

Por ahora, las autoridades no han entregado un balance oficial consolidado de las diligencias. El caso se mantiene en desarrollo.

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