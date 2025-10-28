Inicio
Medidas para viajar por la vía al Llano este puente festivo

Mar, 28/10/2025 - 15:35
El Ministerio de Transporte y la Gobernación del Meta anunciaron las restricciones y horarios especiales para garantizar la movilidad durante el puente festivo y el Torneo Internacional del Joropo en Villavicencio.
Vía al Llano
Créditos:
Alcaldía de Bogotá

Con el objetivo de garantizar el desplazamiento de miles de ciudadanos que llegan este puente festivo al Meta, en el marco del Torneo Internacional del Joropo que se realizará en Villavicencio, el Ministerio de Transporte, la Gobernación del departamento y demás autoridades de tránsito competentes anunciaron un paquete de medidas para el corredor de la vía al Llano.

Durante el Puesto de Mando Unificado se evaluó el comportamiento del tránsito con la implementación del semáforo dinámico en el kilómetro 18, medida que se mantiene debido a su efectividad en la mejora de tiempos de paso y la priorización del sentido con mayor flujo vehicular.

Día                 Horario de restricción     Prioridad de circulación

Viernes         3:00 p.m. – 10:00 p.m.        Bogotá → Villavicencio

Sábado         6:00 a.m. – 3:00 p.m.          Bogotá → Villavicencio

Lunes          10:00 a.m. – 11:00 p.m.      Villavicencio → Bogotá

festivo

Restricción para vehículos de carga

  • Los vehículos de hasta 3.4 toneladas pueden circular sin restricción.

  • Los vehículos mayores a 3.4 toneladas deben acogerse a los horarios establecidos.

Medidas adicionales

El lunes festivo no se aplicará pico y placa regional para el ingreso a Bogotá por la vía al Llano, con el propósito de agilizar el retorno de los asistentes al Torneo.

La ministra de Transporte, Mafe Rojas, aseguró que “la vía al Llano continúa en operación y con estas medidas buscamos que el Torneo Internacional del Joropo se disfrute con tranquilidad. Mantenemos el semáforo dinámico en el kilómetro 18 y priorizamos los sentidos de circulación en los días clave para garantizar la movilidad de quienes viajan y retornan este fin de semana. Nuestro compromiso es proteger la vida en la vía y asegurar la conectividad de la región”.

Por su parte, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, señaló que “las condiciones están dadas para que este sea un maravilloso puente festivo en el Meta y un espectacular Torneo Internacional del Joropo”.

Colombia
Vía al Llano
