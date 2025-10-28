Inicio
Fútbol

Win Sports adquiere los derechos de la Copa del Rey y Supercopa de España

Mar, 28/10/2025 - 16:00
La presidenta del canal, Andrea Guerrero, anunció un acuerdo para adquirir los derechos de transmisión de la Copa del Rey y la Supercopa de España, dos de los eventos más prestigiosos del calendario futbolístico español.
Barcelona F.C. ganando de la Copa del Rey
Créditos:
Copa del Rey

El canal refuerza su compromiso con la excelencia deportiva, asegurando a los aficionados la cobertura de todos los partidos, desde las emocionantes rondas iniciales hasta las respectivas finales. El contenido se ofrecerá con transmisiones en vivo, análisis de expertos y una cobertura multiplataforma que promete llevar la pasión a cada rincón del país.

Guerrero, CEO de Win Sports, destacó la importancia de la adquisición:

"Estamos muy orgullosos de traer la magia y la emoción de la Copa del Rey a nuestra audiencia... Reafirmamos el compromiso de seguir a los jugadores colombianos y demostrarles todo nuestro apoyo."

La audiencia podrá disfrutar del desempeño de talentos colombianos como Nelson Deossa, Yáser Asprilla y Juan Camilo Hernández, junto a estrellas globales de la talla de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Julián Álvarez.

Esta nueva adición consolida el portafolio de Win Sports, que ya incluye el Brasileirao, la Copa y Super Copa de Portugal, ratificando su posición como el referente principal para el mejor fútbol internacional.

Fútbol internacional
España
Win Sports
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Política
Comisión Séptima vuelve a frenar la reforma a la salud
Comisión Séptima, Senado de la República.
El Senado suspendió el debate de la reforma a la salud hasta que el Gobierno aclare cómo financiará el nuevo modelo.
Política
Juan Carlos Pinzón oficializa su candidatura presidencial
Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón, lanzamiento de candidatura.
El exministro de Defensa fue avalado por el partido Verde Oxígeno. Ingrid Betancourt destacó su liderazgo y lo invitó a “abrir el camino para recuperar a Colombia”.
Política
Claudia López tilda de “mona arribista” a Vicky Dávila
El cruce de trinos entre Claudia López y Vicky Dávila
El cruce de trinos entre Claudia López y Vicky Dávila marca un nuevo capítulo en la disputa política rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.
Fútbol
Win Sports adquiere los derechos de la Copa del Rey y Supercopa de España
Barcelona F.C. ganando de la Copa del Rey
La presidenta del canal, Andrea Guerrero, anunció un acuerdo para adquirir los derechos de transmisión de la Copa del Rey y la Supercopa de España, dos de los eventos más prestigiosos del calendario futbolístico español.
Kien Opina
Federico Arellano Mendoza
Mar, 28/10/2025 - 09:31
No me toquen ese vals porque me matan…
Federico Arellano Mendoza
Antonio Correa
Lun, 27/10/2025 - 11:35
Y ganó Petro
Antonio Correa
Carlos Salas
Lun, 27/10/2025 - 10:40
Qué payasada
Carlos Salas Silva
Alejandro Toro
Dom, 26/10/2025 - 15:44
Libertad Educativa en Medellín: amenaza a los docentes
Alejandro Toro