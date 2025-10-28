El canal refuerza su compromiso con la excelencia deportiva, asegurando a los aficionados la cobertura de todos los partidos, desde las emocionantes rondas iniciales hasta las respectivas finales. El contenido se ofrecerá con transmisiones en vivo, análisis de expertos y una cobertura multiplataforma que promete llevar la pasión a cada rincón del país.

Guerrero, CEO de Win Sports, destacó la importancia de la adquisición:

"Estamos muy orgullosos de traer la magia y la emoción de la Copa del Rey a nuestra audiencia... Reafirmamos el compromiso de seguir a los jugadores colombianos y demostrarles todo nuestro apoyo."

La audiencia podrá disfrutar del desempeño de talentos colombianos como Nelson Deossa, Yáser Asprilla y Juan Camilo Hernández, junto a estrellas globales de la talla de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Julián Álvarez.

Esta nueva adición consolida el portafolio de Win Sports, que ya incluye el Brasileirao, la Copa y Super Copa de Portugal, ratificando su posición como el referente principal para el mejor fútbol internacional.