El Ministerio de Salud y Protección Social anunció oficialmente la designación del doctor Bernardo Armando Camacho Rodríguez como nuevo Superintendente Nacional de Salud, tras el acto de posesión liderado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo este lunes 28 de octubre de 2025.

Amplia trayectoria en el sector público y sanitario

De acuerdo con la cartera de Salud, Camacho es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, con maestrías en medicina transfusional y gestión de ciencia e innovación. Su perfil combina experiencia clínica con una reconocida carrera en gestión pública, orientada al fortalecimiento institucional y la protección del derecho a la salud.

El funcionario fue agente interventor de la Nueva EPS entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, etapa en la que lideró auditorías médicas y financieras para sanear la entidad, considerada la más grande del país con más de 11 millones de afiliados.