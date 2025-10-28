El Ministerio de Salud expidió el decreto que autoriza la venta de cannabis psicoactivo con fines médicos en Colombia, una medida que permitirá que los pacientes, con prescripción médica, puedan comprar flor de marihuana en farmacias y droguerías del país.

Esta decisión coincide con el cuarto aniversario de la Ley 1787 de 2016, que reguló el uso medicinal y científico del cannabis en Colombia, y marca un paso más en la consolidación del país como referente regional en materia de regulación y control.

Le puede interesar: José María Acevedo: de un garaje a la gran industria Haceb

Venta legal con fórmula médica

Desde ahora, los pacientes que cuenten con autorización médica podrán adquirir de forma legal los llamados “moños” de marihuana para uso terapéutico. La comercialización estará restringida exclusivamente a fines médicos y deberá realizarse en establecimientos debidamente autorizados.

El decreto, firmado por los ministros de Salud, Agricultura y Justicia, busca garantizar que los pacientes tengan acceso a tratamientos alternativos seguros, controlados y de calidad, a través de una cadena legal de producción y distribución.

“Regular la producción, uso y distribución del cannabis (flor) con fines médicos no solo facilita un mejor control de su calidad, sino que también garantiza que los pacientes dispongan de tratamientos alternativos seguros”, señala el texto.