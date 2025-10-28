El provocativo proyecto que reúne a Doja Cat y Kris Jenner

Dos generaciones, dos estilos y una misma visión creativa se encuentran en la nueva campaña de M·A·C Cosmetics. La marca de maquillaje presentó “I Only Wear M·A·C”, una propuesta audaz que reúne a la cantante Doja Cat y a la empresaria Kris Jenner bajo la dirección creativa del reconocido diseñador Nicola Formichetti, quien debuta oficialmente como Director Creativo Global de la firma.
Fotografiada por el icónico dúo Inez & Vinoodh, la campaña destaca por su estética en blanco y negro, con un elenco diverso “vestido” únicamente con maquillaje M·A·C. El resultado es una declaración visual sobre la fuerza, la confianza y la autenticidad, pilares que han definido a la marca desde su creación.
El debut de una nueva era creativa
Con la llegada de Formichetti, M·A·C inicia una etapa marcada por la inclusión, la audacia y la conexión con la cultura digital y pop. Hijo de madre japonesa y padre italiano, el creativo ha dejado su huella en la moda internacional como director de arte en Mugler y Diesel, y como director de moda en Dazed & Confused. Su sello vanguardista ahora redefine la identidad visual de la marca, donde el maquillaje se convierte en un lenguaje de autoexpresión sin límites.
“Queremos celebrar la piel real, la personalidad y la libertad de mostrarse sin miedo. M·A·C no se lleva, se vive”, expresó Formichetti durante el lanzamiento.
Doja Cat y Kris Jenner: el equilibrio entre energía y elegancia
En esta primera entrega de la serie global “Studio Moment”, Doja Cat y Kris Jenner encarnan la dualidad que M·A·C busca reflejar: creatividad y sofisticación, energía y control, juventud y experiencia.
La ganadora del GRAMMY, reconocida por su estética camaleónica y provocadora, se convierte en la nueva Embajadora Global de M·A·C, representando la versatilidad del Studio Fix Fluid SPF 15. Por su parte, Kris Jenner personifica el poder y la elegancia atemporal de los productos Studio Fix Fluid y Studio Fix Powder, pensados para responder a las exigencias de la vida moderna.
Una celebración global de la diversidad
Además de Doja y Kris, la campaña cuenta con la participación de figuras como Gabbriette, Amar Akway, Kiko Mizuhara, Devyn Garcia, Kristen McMenamy, Cortisa Star y el creador Bach Buquen, quienes ponen a prueba la resistencia y luminosidad de la línea M·A·C Studio.
Diseñada para acompañar a las personas en todos los escenarios —del gimnasio al estudio, de la cocina a la alfombra roja—, la colección refuerza la idea de que el maquillaje no es solo estética, sino una forma de identidad y empoderamiento.