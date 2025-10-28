El provocativo proyecto que reúne a Doja Cat y Kris Jenner

Doja Cat y Kris Jenner: el equilibrio entre energía y elegancia

En esta primera entrega de la serie global “Studio Moment”, Doja Cat y Kris Jenner encarnan la dualidad que M·A·C busca reflejar: creatividad y sofisticación, energía y control, juventud y experiencia.

La ganadora del GRAMMY, reconocida por su estética camaleónica y provocadora, se convierte en la nueva Embajadora Global de M·A·C, representando la versatilidad del Studio Fix Fluid SPF 15. Por su parte, Kris Jenner personifica el poder y la elegancia atemporal de los productos Studio Fix Fluid y Studio Fix Powder, pensados para responder a las exigencias de la vida moderna.

Una celebración global de la diversidad

Además de Doja y Kris, la campaña cuenta con la participación de figuras como Gabbriette, Amar Akway, Kiko Mizuhara, Devyn Garcia, Kristen McMenamy, Cortisa Star y el creador Bach Buquen, quienes ponen a prueba la resistencia y luminosidad de la línea M·A·C Studio.

Diseñada para acompañar a las personas en todos los escenarios —del gimnasio al estudio, de la cocina a la alfombra roja—, la colección refuerza la idea de que el maquillaje no es solo estética, sino una forma de identidad y empoderamiento.