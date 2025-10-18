Spiced honey blonde, el nuevo tono de rubio que se impone

El otoño ya tiene su color estrella, y no está en las hojas ni en la ropa: está en el cabello. Descubierto en las pasarelas de la Semana de la Moda Primavera-Verano 2026, el Spiced Honey Blonde, también conocido como rubio té de canela, se impone como el tono cocooning por excelencia de esta temporada. Una mezcla perfecta entre calidez, suavidad y elegancia que promete iluminar los días más fríos con un resplandor natural.

Un rubio con alma otoñal

El Spiced Honey Blonde es mucho más que un simple rubio. Su nombre —inspirado en una taza de té especiado con miel— ya da pistas de lo que evoca: una sensación de abrigo, dulzura y sofisticación. El color combina reflejos dorados, matices cobrizos y destellos ámbar, creando un efecto envolvente y luminoso que recuerda al caramelo fundido bajo el sol de otoño.

Este tono captura a la perfección la esencia de la estación: la transición entre el calor del verano y el recogimiento del invierno, entre lo brillante y lo acogedor. Es la evolución más refinada del rubio cálido, ideal para quienes desean cambiar de look sin renunciar a la naturalidad.