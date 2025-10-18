Inicio
Spiced honey blonde, el nuevo tono de rubio que se impone

Sáb, 18/10/2025 - 08:00
Entre las nuevas tendencias de tonos rubios se encuentra el Spiced honey blonde, favorito de muchas celebridades.
Créditos:
Pexels

El otoño ya tiene su color estrella, y no está en las hojas ni en la ropa: está en el cabello. Descubierto en las pasarelas de la Semana de la Moda Primavera-Verano 2026, el Spiced Honey Blonde, también conocido como rubio té de canela, se impone como el tono cocooning por excelencia de esta temporada. Una mezcla perfecta entre calidez, suavidad y elegancia que promete iluminar los días más fríos con un resplandor natural.

Un rubio con alma otoñal

El Spiced Honey Blonde es mucho más que un simple rubio. Su nombre —inspirado en una taza de té especiado con miel— ya da pistas de lo que evoca: una sensación de abrigo, dulzura y sofisticación. El color combina reflejos dorados, matices cobrizos y destellos ámbar, creando un efecto envolvente y luminoso que recuerda al caramelo fundido bajo el sol de otoño.

Este tono captura a la perfección la esencia de la estación: la transición entre el calor del verano y el recogimiento del invierno, entre lo brillante y lo acogedor. Es la evolución más refinada del rubio cálido, ideal para quienes desean cambiar de look sin renunciar a la naturalidad.

¿Por qué es tendencia?

El auge del Spiced Honey Blonde no es casualidad. Ha sido impulsado por estilistas, modelos e influencers que buscan una coloración que favorezca a una amplia gama de tonos de piel y que se adapte con facilidad tanto a cabellos lisos como rizados. Su riqueza tonal aporta profundidad y dimensión sin necesidad de cambios drásticos, lo que lo convierte en un favorito instantáneo.

A diferencia de los rubios fríos o cenizos, este tono especiado favorece especialmente a las pieles cálidas o neutras, iluminando el rostro sin endurecer los rasgos. Además, requiere menos mantenimiento que los tonos más claros, ya que las raíces crecen de forma más natural al estar en sintonía con el color base.

¿Cómo llevar el Spiced Honey Blonde?

  • Para un cambio sutil: Reflejos o balayage con tonos miel y cobre.

  • Para una transformación completa: Una coloración global con matices dorados, especiados y toques ámbar.

  • Con estilizado natural: Ondas suaves y acabados con brillo para resaltar la luz del color.

Más que una tendencia, una sensación

El Spiced Honey Blonde no es solo una tendencia estética, es una experiencia sensorial. Evoca el aroma del té con canela, la suavidad de una manta tejida, la luz tenue de una tarde otoñal. Y, como toda buena tendencia, trasciende lo visual para convertirse en una declaración de estilo y estado de ánimo.

Creado Por
Kienyke.com
Moda
