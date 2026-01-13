MinDefensa activa apoyo y seguridad al ministro de Justicia

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, se pronunció este martes frente a la denuncia pública realizada por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, y aseguró que el Gobierno activó todas las capacidades institucionales para esclarecer los hechos y garantizar su seguridad.

A través de un mensaje oficial, el jefe de la cartera de Defensa confirmó que sostuvo una comunicación directa con Idárraga Franco, a quien le reiteró el apoyo pleno del Ministerio de Defensa, así como de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, dentro del marco de sus competencias legales.

Según explicó Sánchez, el respaldo institucional está enfocado tanto en el acompañamiento a las investigaciones como en la protección personal del ministro de Justicia encargado, tras las denuncias divulgadas en medios de comunicación durante la jornada.

Junta de Inteligencia Conjunta y medidas de seguridad

Como parte de las acciones adoptadas, el ministro de Defensa presidió una Junta de Inteligencia Conjunta, en la que se impartieron lineamientos claros y específicos para apoyar las investigaciones en curso y reforzar las medidas de seguridad alrededor del funcionario.

El encuentro permitió coordinar esfuerzos entre los distintos organismos del sector defensa, con el objetivo de prevenir riesgos, proteger la institucionalidad y facilitar el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados.

Sánchez informó además que se comunicó con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, poniendo a disposición de estas entidades toda la información y capacidades institucionales necesarias.