Nequi dejará de funcionar temporalmente: esta es la fecha y hora exacta

La aplicación Nequi informó que llevará a cabo una jornada de mantenimiento programado en los próximos días. Durante ese lapso, el servicio no estará disponible, aunque la empresa aseguró que la afectación será mínima y el objetivo es mejorar el desempeño de la plataforma.

“Las jornadas de actualización programadas y planeadas con anticipación buscan que el desempeño de la app sea cada vez mejor. Por eso, contamos con equipos multidisciplinarios que trabajan por la disponibilidad de nuestros servicios”, indicó la compañía en un comunicado oficial.

¿Cuándo será la franja de mantenimiento de Nequi?

Según informó la entidad, el mantenimiento se realizará el martes 4 de noviembre, entre las 2:00 a. m. y las 3:00 a. m. Durante ese periodo, los usuarios no podrán ingresar a la aplicación ni realizar transacciones. Nequi precisó que el horario fue elegido con base en un análisis de uso para garantizar la menor afectación posible.

“Sabemos que para los usuarios organizarse con sus gastos y administrar su dinero es muy importante, y que confían en nosotros para hacerlo. Por eso, les avisamos con días de antelación sobre nuestras jornadas de mantenimiento”, explicó la entidad.

Nequi busca mejorar su servicio a los usuarios

La empresa señaló que estas actualizaciones son necesarias para mantener la estabilidad tecnológica y garantizar el correcto funcionamiento de la app. “Entendemos el impacto y utilidad que tiene Nequi para las personas. Por eso desarrollamos acciones que fortalecen nuestra tecnología y nos permiten acompañar a nuestros usuarios en su cotidianidad”, añadió.

Nequi recordó que los mantenimientos programados forman parte de su plan de mejora continua y que todas las futuras actualizaciones serán comunicadas con anticipación por los canales oficiales. Con esta iniciativa, la compañía busca reforzar la seguridad, el rendimiento y la confianza de los más de 26 millones de usuarios que utilizan la aplicación en Colombia.