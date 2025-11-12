Inicio
Colombia

Niños perdidos de Armero: el rostro de quienes fueron olvidados tras la tragedia

Mié, 12/11/2025 - 18:51
40 años después de la tragedia de Armero, familias y sobrevivientes aún buscan a los niños desaparecidos en medio del caos y las adopciones irregulares.
Los niños perdidos de Armero, una investigación de la Fundación Armando Armero.
Créditos:
Imagen generada con inteligencia artificial.

Cuarenta años después de que el volcán Nevado del Ruiz borrara del mapa a Armero y a más del 80% de su población, el eco del desastre sigue resonando en los padres que aún buscan a sus hijos. Muchos de aquellos niños sobrevivieron a la avalancha, fueron rescatados con vida y luego desaparecieron sin dejar rastro, en medio de un proceso caótico de adopciones y desinformación estatal.

Una búsqueda que nació de la memoria

Francisco González perdió a su padre y a su hermano menor en la tragedia. Años más tarde, decidió dedicar su vida a rastrear a los niños desaparecidos. Desde la Fundación Armando Armero, González ha convertido su dolor en una causa de memoria y justicia.

Su investigación comenzó cuando trabajaba en un proyecto de reconstrucción histórica sobre el municipio desaparecido. “Mientras hacíamos entrevistas, la gente empezó a mostrarme fotos de niños desaparecidos. Al corroborar sus historias, entendí que había un patrón. Así nació otra investigación: la de los niños que se habían perdido o habían sido dados en adopción”, contó en diálogo con Kieyke.com.

El enigma del ‘Libro Rojo’ del ICBF

Uno de los mayores misterios de esta historia es el llamado 'Libro Rojo', un archivo que, según González, contiene fotos y descripciones de algunos de los menores rescatados, junto con los nombres de las personas a quienes fueron entregados.

Sin embargo, asegura que ese registro está incompleto y que muchos niños fueron adoptados bajo la figura de “hogar amigo”, lo que permitió entregas rápidas y sin control.

El ICBF mostró ese libro como una gran investigación, pero realmente solo anotaron a algunos menores. Muchos otros salieron del país sin registro oficial”, explicó González.

El Instituto de Bienestar Familiar ha reconocido que no cuenta con los protocolos ni con información completa sobre las actuaciones que se realizaron durante el rescate y entrega de los niños tras la tragedia.

Cifras del olvido

De acuerdo con los datos recopilados por la Fundación Armando Armero, cerca de 500 menores fueron dados en adopción durante y después del desastre, tanto por vías regulares como irregulares. Muchos de ellos fueron llevados a España, Holanda, Suecia, Dinamarca, Canadá y Estados Unidos.

En la actualidad, la fundación tiene registrados 583 casos de niños desaparecidos. De esos, 71 han sido sometidos a pruebas de ADN con apoyo del Instituto de Genética Yunis Turbay, lo que ha permitido cuatro reencuentros confirmados. Otros casos han sido resueltos sin necesidad de pruebas genéticas, gracias a testimonios y coincidencias familiares.

“El banco de ADN es fundamental. Cada muestra puede ser la llave para unir familias separadas hace cuatro décadas”, señaló González.

Un legado que se volvió proyecto de vida

La búsqueda de Francisco González se transformó en una misión personal, pero también en una tarea colectiva de reparación. “Uno debe hacer cosas que le generen placer. Esto debió hacerlo el Estado hace 40 años, pero no lo hizo. A mí me llegó esta investigación y me gusta. No busco a nadie en particular, y eso me da objetividad”, dijo.

Reconoce que hoy hay un cambio de actitud institucional. “El ICBF es otro organismo muy diferente al de hace 13 años. La actual directora, Astrid Cáceres, ha mostrado disposición de escucharnos y acompañarnos en eventos de memoria como ‘El olvido que seremos’”, agregó.

La deuda pendiente del país

Cuarenta años después, los “niños perdidos de Armero” siguen siendo símbolo de la tragedia y del olvido.

Mientras el país recuerda a las víctimas del volcán, familias enteras continúan esperando una respuesta. Para ellos, la búsqueda no termina hasta que el Estado reconozca que detrás de cada adopción irregular hay una historia truncada y una verdad por descubrir.

Niños perdidos de Armero.

Fotografía de la Fundación Armando Armero.

Niños perdidos de Armero.

Fotografía de la Fundación Armando Armero.

Niños perdidos de Armero

Fotografía de la Fundación Armando Armero.

Niños perdidos de Armero.

Fotografía de la Fundación Armando Armero.

Niños perdidos de Armero.

Fotografía de la Fundación Armando Armero.

Creado Por
Sandra Vargas
Armero
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Niños perdidos de Armero: el rostro de quienes fueron olvidados tras la tragedia
Los niños perdidos de Armero, una investigación de la Fundación Armando Armero.
40 años después de la tragedia de Armero, familias y sobrevivientes aún buscan a los niños desaparecidos en medio del caos y las adopciones irregulares.
Colombia
Sobreviviente de Armero documentó la búsqueda de su madre biológica
Ilustración de Jenifer de la Rosa buscando a su madre en Armero.
Tras ser adoptada luego de la tragedia de Armero, Jenifer de la Rosa transforma su búsqueda de identidad en ‘Hija del Volcán’, un documental íntimo y revelador.
Colombia
Las 25 mil muertes de Armero que pudieron evitarse
Armero errores
A 40 años de la tragedia de Armero, KienyKe hace un repaso de los errores que pudieron haberse evitado, o al menos mitigado, en este imborrable suceso.
Colombia
Jueza envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez por el crimen de Jaime Moreno
Juan Carlos Suárez Ortiz y Jaime Esteban Moreno.
La jueza 67 de garantías envió a la cárcel a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de causar la muerte del joven Jaime Esteban Moreno durante una golpiza en Bogotá.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mié, 12/11/2025 - 15:32
La ciencia no usa pronombres
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Antonio Correa
Mié, 12/11/2025 - 09:34
Colombia y Estados Unidos: entre el respeto y los “aimberos”
Antonio Correa
Robinson Castillo
Mié, 12/11/2025 - 09:13
Que se respeten los resultados
Robinson Castillo
Alejandro Toro
Lun, 10/11/2025 - 17:44
La sangre que se está derramando en Sudán
Alejandro Toro