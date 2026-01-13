El Parque Nacional Natural Tayrona, ubicado en Santa Marta, es uno de los destinos naturales más visitados de Colombia y forma parte del territorio ancestral de la Línea Negra de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada. Para 2026, las autoridades mantienen un esquema tarifario diferenciado por temporada y perfil del visitante.

Temporada alta

Aplica del 15 de junio al 15 de julio, del 15 de diciembre al 30 de enero, durante Semana Santa y los fines de semana con puente festivo.

Niños y jóvenes de 5 a 25 años, nacionales o extranjeros residentes en Colombia y miembros de la CAN: $27.500

Adultos nacionales, miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN o extranjeros residentes en Colombia (mayores de 25 años): $39.000

Extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN: $87.000

Nacionales residentes en Santa Marta (5 a 25 años): $27.500

Nacionales residentes en Santa Marta (mayores de 25 años): $39.000

Temporada baja

Aplica para todas las fechas del año que no estén contempladas como temporada alta.

Niños y jóvenes de 5 a 25 años, nacionales o extranjeros residentes en Colombia y miembros de la CAN: $24.500

Adultos nacionales, miembros de la CAN o extranjeros residentes en Colombia (mayores de 25 años): $33.000

Extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN: $73.500

Nacionales residentes en Santa Marta (5 a 25 años): $12.500

Nacionales residentes en Santa Marta (mayores de 25 años): $16.500

Tarifas para ingreso de vehículos

El ingreso de vehículos está permitido únicamente hasta el parqueadero de Cañaveral, con los siguientes costos:

Automóviles: $19.000

Colectivos: $48.500

Buses: $102.500

Motos: $13.500

El Parque Tayrona no solo es un destino turístico, sino un espacio sagrado para los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, quienes conciben este territorio como un sistema interconectado de ecosistemas terrestres y marinos. Por ello, las autoridades reiteran el llamado a los visitantes a respetar las normas ambientales y culturales durante su ingreso y permanencia en el área protegida.