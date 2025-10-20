Inicio
Colombia

ProColombia nominada a los World Travel Awards 2025

Lun, 20/10/2025 - 17:42
ProColombia sigue exaltando al país y ahora lo hace compitiendo como la Mejor Oficina de Turismo del Mundo en los World Travel Awards 2025.
ProColombia World Travel Awards
Créditos:
Cortesía

¡Buenas noticias que llenan de orgullo a Colombia! La entidad encargada de promover el turismo, la inversión y las exportaciones del país, ProColombia, ha sido nominada a los prestigiosos World Travel Awards 2025 en la categoría “World’s Leading Tourist Board” (Mejor Oficina de Turismo del Mundo).

Este reconocimiento destaca el trabajo que ha posicionado a nuestro país como el País de la Belleza, una estrategia que ha logrado enamorar a viajeros de todo el mundo con los paisajes, la cultura, la biodiversidad y el calor humano que caracterizan a Colombia.

La nominación no solo exalta el esfuerzo institucional, sino que también impulsa la imagen del país como un destino turístico de clase mundial. Es un motivo de celebración para todos los colombianos, quienes ahora tienen la oportunidad de apoyar esta nominación con su voto.

¿Cómo votar por ProColombia?

Desde KienyKe.com nos unimos a esta celebración y te mostramos los pasos para sumar tu voto:

1️⃣ Ingresa a 👉 worldtravelawards.com
2️⃣ Haz clic en la sección “VOTE
3️⃣ Crea una cuenta o inicia sesión
4️⃣ Verifica tu correo electrónico
5️⃣ En “Select a region”, elige World
6️⃣ Busca la categoría #285: World’s Leading Tourist Board 2025
7️⃣ Selecciona ProColombia… ¡y listo!

Cada voto es un paso más para seguir mostrando al mundo que Colombia es mucho más que un destino: es una experiencia inolvidable. ¡Apoyemos a ProColombia y sigamos construyendo juntos el turismo de un país que brilla con luz propia!

Creado Por
Kienyke.com
ProColombia
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
Melissa Gate mostró cómo quedó después de importante cirugía
Melissa Gate cirugía rostro
Melissa Gate sorprendió a sus seguidores al mostrarles cómo quedó después de hacerse esta cirugía estética.
Colombia
ProColombia nominada a los World Travel Awards 2025
ProColombia World Travel Awards
ProColombia sigue exaltando al país y ahora lo hace compitiendo como la Mejor Oficina de Turismo del Mundo en los World Travel Awards 2025.
Colombia
Estados Unidos no prevé anuncios inminentes de aranceles a Colombia
Donald Trump
La Casa Blanca aclaró que, por ahora, no hay planes de aumentar los aranceles a Colombia, pese a las recientes tensiones diplomáticas con el gobierno de Donald Trump.
Política
Roy Barreras oficializa su aspiración presidencial
Roy Barreras confirmó su candidatura presidencial para 2026 y promete una propuesta de unidad, estabilidad y justicia social para Colombia.
El exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido, confirma su candidatura presidencial para 2026.
Kien Opina
Carlos Salas
Lun, 20/10/2025 - 10:26
Y no será bonito
Carlos Salas
Alejandro Toro
Dom, 19/10/2025 - 17:13
Devolveremos la mesada 14 para los profesores
Alejandro Toro
Cristina Plazas Michelsen
Dom, 19/10/2025 - 13:42
¡Anarquía!
Cristina Plazas Michelsen
Remberto Burgos de la Espriella
Vie, 17/10/2025 - 09:20
Autolavado cerebral
Remberto Burgos de la Espriella