¡Buenas noticias que llenan de orgullo a Colombia! La entidad encargada de promover el turismo, la inversión y las exportaciones del país, ProColombia, ha sido nominada a los prestigiosos World Travel Awards 2025 en la categoría “World’s Leading Tourist Board” (Mejor Oficina de Turismo del Mundo).

Este reconocimiento destaca el trabajo que ha posicionado a nuestro país como el País de la Belleza, una estrategia que ha logrado enamorar a viajeros de todo el mundo con los paisajes, la cultura, la biodiversidad y el calor humano que caracterizan a Colombia.

La nominación no solo exalta el esfuerzo institucional, sino que también impulsa la imagen del país como un destino turístico de clase mundial. Es un motivo de celebración para todos los colombianos, quienes ahora tienen la oportunidad de apoyar esta nominación con su voto.

¿Cómo votar por ProColombia?

Desde KienyKe.com nos unimos a esta celebración y te mostramos los pasos para sumar tu voto:

1️⃣ Ingresa a 👉 worldtravelawards.com

2️⃣ Haz clic en la sección “VOTE”

3️⃣ Crea una cuenta o inicia sesión

4️⃣ Verifica tu correo electrónico

5️⃣ En “Select a region”, elige World

6️⃣ Busca la categoría #285: World’s Leading Tourist Board 2025

7️⃣ Selecciona ProColombia… ¡y listo!

Cada voto es un paso más para seguir mostrando al mundo que Colombia es mucho más que un destino: es una experiencia inolvidable. ¡Apoyemos a ProColombia y sigamos construyendo juntos el turismo de un país que brilla con luz propia!