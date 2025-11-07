Inicio
Procuraduría formuló cargos a exdirectores de la UNGRD por obras en Mocoa

Vie, 07/11/2025 - 08:29
El Ministerio Público investiga a Olmedo López y Eduardo González por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de reconstrucción de Mocoa.
Olmedo López.
Créditos:
UNGRD.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez (2022–2023) y Eduardo José González Angulo (2018–2022), por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa, en el departamento del Putumayo.

De acuerdo con el Ministerio Público, los proyectos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de 185.000 millones de pesos, presentaron graves deficiencias en su planeación y desarrollo. Al parecer, los entonces funcionarios no realizaron a tiempo las gestiones necesarias para reencauzar el proyecto, remover los obstáculos surgidos durante su ejecución y garantizar su culminación.

La Procuraduría señaló que estas omisiones generaron retrasos injustificados en las obras de mitigación del riesgo, lo que impidió la ejecución de varios contratos y la suspensión de otros, al punto de que el proyecto aún no ha sido finalizado. En total, el plan contemplaba la ejecución de 17 contratos de obra y 11 de interventoría para llevar a cabo 56 obras de mitigación tras las graves inundaciones ocurridas en 2017 y 2018.

El ente de control calificó la aparente conducta de Olmedo López como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, mientras que Eduardo González habría incurrido en una falta gravísima a título de culpa grave. La investigación está a cargo de la delegada para el Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías, quien busca establecer responsabilidades disciplinarias por los retrasos y las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la reconstrucción de Mocoa.

