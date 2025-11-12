El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permita identificar o capturar a los responsables del atentado ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Amalfi (Antioquia), en el que un helicóptero UH-60 Black Hawk fue derribado durante un operativo de erradicación de cultivos ilícitos, dejando 13 policías muertos y 4 heridos.

El ataque, que estremeció a Colombia, fue atribuido al frente 36 de las disidencias de las FARC, una estructura armada que opera en el Nordeste antioqueño y el Bajo Cauca, presuntamente bajo el mando de alias “Calarcá”, un exjefe guerrillero que había sido capturado en 2024 pero posteriormente liberado tras ser nombrado gestor de paz.

Le puede interesar: Nuevos correos de Epstein podrían revelar más nexos con Trump

Comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos

De acuerdo con el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la aeronave, de propiedad estadounidense, apoyaba una operación conjunta con la Policía Nacional de Colombia cuando fue impactada por un artefacto explosivo improvisado (IED) en la zona rural del Nordeste antioqueño.

La detonación provocó la caída del helicóptero, la muerte inmediata de los uniformados y la destrucción total del aparato.

“¿Tiene información sobre el atentado del 21 de agosto vinculado al frente 36 del EMC, de las disidencias de las FARC-EP? Su ayuda puede llevar a los responsables ante la justicia, y usted podría ser elegible para recompensa y reubicación”, señaló la Embajada a través de sus canales oficiales.

Canales de contacto y confidencialidad garantizada

Las autoridades estadounidenses reiteraron que la información puede enviarse de forma segura y confidencial a través de Signal, Telegram, WhatsApp (+1-202-925-0090) o mediante una línea habilitada en la red Tor.

Esta recompensa millonaria hace parte del programa Rewards for Justice, mediante el cual Estados Unidos busca obtener información que conduzca al arresto o condena de los autores de este acto terrorista.