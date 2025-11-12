Inicio
Terror en el norte del Cauca: hombres armados atacan estaciones de Policía

Mié, 12/11/2025 - 12:09
En menos de 48 horas, Suárez, Caloto, Padilla y Corinto fueron escenario de ataques armados y explosivos que mantienen en alerta al norte del Cauca.
Disidencias atacan estaciones de Policía y dejan a comunidades enteras bajo el miedo y el fuego cruzado.
Créditos:
Redes sociales

El norte del Cauca volvió a estremecerse por una nueva cadena de ataques armados. En la mañana de este miércoles 12 de noviembre, el municipio de Padilla fue escenario de un hostigamiento contra la estación de Policía, cuando hombres fuertemente armados abrieron fuego desde una panadería cercana al puesto de control.

Videos grabados por la comunidad muestran los momentos de pánico y las ráfagas de disparos que obligaron a los habitantes a refugiarse dentro de sus casas.

Le puede interesar: La vida de Ángela María Escobar: de víctima de abuso a líder social

Violencia que se multiplica en el norte del departamento

El ataque en Padilla se suma a una serie de hechos violentos registrados en menos de 48 horas. El martes 11 de noviembre, en la zona rural del municipio de Suárez, tropas del Ejército Nacional se enfrentaron con disidencias de las FARC en el sector de El Amparo.

Los combates se prolongaron durante varias horas, generando zozobra en las comunidades cercanas. Ante la gravedad de la situación, las Fuerzas Militares desplegaron apoyo aéreo para contener el avance de los grupos armados y reforzar la seguridad en el área.

Explosivos y pánico en Caloto y Corinto

La madrugada del miércoles también estuvo marcada por fuertes detonaciones en Caloto, donde al menos cinco cilindros explosivos fueron dejados en diferentes calles del casco urbano.

El estallido de uno de ellos desató el temor entre la población, provocando el confinamiento de los habitantes y la suspensión de las actividades escolares y comerciales. Equipos antiexplosivos realizaron inspecciones en el municipio para asegurar la zona.

De manera paralela, en Corinto, las autoridades hallaron un cilindro con presuntos explosivos cerca del cementerio municipal, lo que activó un operativo inmediato para garantizar la seguridad de los vecinos.

Padilla, epicentro del miedo y la resistencia

Pocos minutos después de los hechos en Caloto, Padilla volvió a ser blanco de la violencia. Hombres vestidos de civil y armados con fusiles dispararon desde el parque principal y locales aledaños contra la estación de Policía, desatando un enfrentamiento que duró varios minutos.

El miedo se apoderó de la comunidad, que buscó refugio mientras se escuchaban los disparos en todo el municipio.

Autoridades refuerzan la seguridad

Los ataques registrados en Suárez, Caloto, Padilla y Corinto confirman una nueva escalada de violencia en el norte del Cauca, una región donde los grupos armados ilegales siguen disputando el control territorial. El Ejército Nacional y la Policía mantienen operativos militares y de inteligencia para restablecer el orden y garantizar la protección de las comunidades afectadas.

 

Creado Por
Kienyke.com
Cauca
Noticias Colombia
