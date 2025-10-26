Inicio
Colombia

Se abrieron las urnas para la consulta del Pacto Histórico de hoy 26 de octubre

Dom, 26/10/2025 - 08:39
De acuerdo con la Registraduría, ya se encuentran habilitados 19.833 mesas de votación en todo el país.
Elecciones 2026.
Créditos:
Registraduría.

A las 8:00 de la mañana de este domingo, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio apertura oficial a las urnas en todo el territorio colombiano para la consulta de los partidos políticos, una jornada clave dentro del calendario electoral. En este proceso, las colectividades definirán mecanismos internos y posibles candidatos para los próximos comicios.

Participación nacional: 39,9 millones de votantes habilitados

De acuerdo con la Registraduría, 39.984.168 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en esta consulta. Entre ellos, 20.542.339 son mujeres y 19.441.829 son hombres, distribuidos en las distintas regiones del país.

Para garantizar la cobertura del proceso, se instalaron 13.405 puestos de votación, con un total de 19.833 mesas distribuidas entre zonas urbanas y rurales.

Más de 142.000 jurados acompañan la jornada

La organización electoral informó además que 142.029 personas prestarán su servicio como jurados de votación. De ese total, 118.800 son titulares y 23.229 son remanentes, todos previamente capacitados para garantizar el correcto desarrollo de la jornada y el conteo de los votos.

Así puede consultar su lugar de votación

Los ciudadanos que deseen confirmar su puesto pueden hacerlo ingresando al portal oficial de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, y seleccionando la opción “Consulta tu lugar de votación”.

Una jornada previa a los grandes comicios

Esta consulta partidista representa un paso previo en la ruta hacia las elecciones que definirán el panorama político del país en los próximos años.

Le puede interesar: ¿Fue designado jurado? Esta es la millonaria sanción por no presentarse

La Registraduría reiteró su llamado a la participación y a mantener una jornada tranquila, en la que se espera que los votantes ejerzan su derecho de manera libre y segura hasta las 4:00 de la tarde, hora oficial de cierre de las urnas.

Creado Por
Sandra Vargas
Elecciones 2026
Coyuntura Nacional
Noticias Colombia
