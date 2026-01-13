Xilópalo 2026 abre convocatoria: fechas clave y cómo postularse

El Premio Nacional de Periodismo Digital Xilópalo abrió la convocatoria de su 8.ª edición y publicó el cronograma oficial para 2026. La organización confirmó el periodo de postulación, las categorías habilitadas y la fecha de la ceremonia de premiación, que cerrará el calendario del premio en noviembre.

Un premio enfocado en el oficio digital

La convocatoria está dirigida a trabajos periodísticos concebidos para el entorno digital: piezas que combinan narrativa, evidencia y decisiones claras sobre el formato. En ese marco, el premio suele evaluar tres criterios que atraviesan la mayoría de categorías: rigor, verificación e innovación aplicada al contenido. No se trata de “hacer algo nuevo” por apariencia, sino de mostrar método, claridad y consistencia editorial.

En su balance, la organización reporta más de 3.369 postulaciones acumuladas en años anteriores, una cifra que sugiere dos cosas. Primero, que hay diversidad de historias y formatos en circulación. Segundo, que equipos y redacciones están documentando mejor su trabajo: ordenan soportes, precisan créditos y dejan claro qué se hizo, cómo se hizo y por qué importa.

Fechas oficiales y cierre de la edición

El cronograma de este año deja tres hitos principales. La convocatoria abre el 13 de enero de 2026 y cierra el 3 de agosto de 2026. La ceremonia de premiación está programada para el miércoles 18 de noviembre de 2026, fecha que funciona como cierre simbólico del proceso y punto de referencia para el sector.

En la práctica, estas fechas sirven para algo muy concreto: planear la postulación sin improvisar. No basta con tener un buen trabajo publicado. También cuenta cómo se presenta, cómo se sustenta y qué información acompaña la pieza cuando entra a evaluación.

Categorías habilitadas en 2026

La edición 2026 recibirá postulaciones en siete categorías: Crónica, Entrevista, Periodismo Ambiental, Reportaje, Responsabilidad Social, Turismo y el Reconocimiento al Periodismo Universitario. La organización indicó que los detalles operativos por categoría, como criterios, requisitos y formatos admitidos, se divulgarán por sus canales oficiales.

Cómo postularse y dónde encontrar la información

El proceso se realizará mediante el formulario oficial, donde se centraliza el registro y la carga de información para la evaluación. Antes de entrar a diligenciarlo, conviene tener listos los datos esenciales: el enlace del trabajo, la fecha de publicación, los créditos completos y una descripción breve que ayude a entender el enfoque y el aporte de la pieza. Es un paso simple, pero suele marcar la diferencia entre una postulación ordenada y una incompleta.