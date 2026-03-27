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Deportivo Cali con mucho en juego con su partido contra el Pereira

Vie, 27/03/2026 - 17:12
Este sábado 27 se enfrentarán el Deportivo Cali y el Deportivo Pereira, para el equipo de Rafael Dudamel hay mucho en juego.
Deportivo Cali
Créditos:
Archivo particular

El Deportivo Cali recibirá este sábado al Deportivo Pereira por la jornada 14 de la liga colombiana en un partido en el que los dirigidos por el venezolano Rafael Dudamel necesitan de una victoria que les permita seguir soñando con clasificar a los cuadrangulares semifinales.

Los Azucareros ocupan actualmente el décimo puesto en la tabla, a cuatro del Deportes Tolima, que es octavo y obtiene provisionalmente el último cupo a la siguiente ronda del torneo a falta de seis jornadas para el cierre de la fase regular.

Sin embargo, necesitan levantar cabeza lo más pronto posible tras caer 1-0 contra el Alianza, por lo que Dudamel apunta que en el encuentro contra Pereira deben "ganar o morir".

"Quedan 6 partidos y 18 puntos que nos dan un margen de posibilidad amplia (para pasar de fase). Tenemos que empezar a aprovecharla desde el sábado contra Pereira", añadió el estratega.

Para conseguir la victoria, el venezolano contará con todas sus figuras, incluido el volante argentino Emanuel 'Bebelo' Reynoso y el internacional colombiano Gustavo Cuéllar, aunque no podrá contar con el portero peruano Pedro Gallese, quien se halla en Europa con la selección de su país en disputa de los partidos amistosos de la fecha FIFA.

El Pereira, por su parte, vive una crisis y ocupa el último lugar de la tabla con seis puntos, producto de seis empates y seis derrotas.

Los dirigidos por Arturo Reyes necesitan ganar para salir del fondo de la tabla y con ese propósito contarán con el central paraguayo Danilo Ortiz, el defensor armenio Jordy Monroy y el atacante Yuber Quiñones.

A romper la irregularidad

Si bien ocupa el cuarto lugar con 22 puntos, el Junior de Barranquilla ha sido criticado por su irregularidad y por eso buscará el domingo, cuando visite al Internacional de Bogotá, ganar su segundo partido al hilo tras haber vencido 2-0 al Atlético Bucaramanga esta semana.

Los campeones vigentes, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, contarán con todas sus figuras, incluido el portero Mauro Silveira, el central Lucas Monzón y el experimentado Teo Gutiérrez.

También se espera que el experimentado atacante Luis Fernando Muriel, el fichaje más sonado del campeonato, pesque minutos y suba su nivel, pues aún no ha cumplido con las expectativas de los aficionados que lo ven como el gran referente del equipo.

El Inter, que hasta hace unas semanas lideraba la liga, acumula cinco partidos sin ganar, de los cuales perdió uno y empató cuatro.

El entrenador de los capitalinos, el argentino Ricardo Valiño, tendrá que lidiar con las bajas del lateral derecho Joan Castro, expulsado en la derrota 3-0 con Atlético Nacional, y del atacante juvenil Dereck Moncada, quien está con la selección de Honduras y es la gran figura del equipo.

Partidos de la jornada 14

27.03: Águilas Doradas-Alianza y Atlético Bucaramanga-Independiente Santa Fe.

28.03: Cúcuta Deportivo-Boyacá Chicó, Deportes Tolima-Jaguares y Deportivo Cali-Deportivo Pereira.

29.03: Internacional de Bogotá-Junior, Deportivo Pasto-Atlético Nacional y Llaneros-Once Caldas.

30.03: Independiente Medellín-América y Millonarios-Fortaleza. 

Creado Por
Agencia EFE
Deportivo Cali
Rafael Dudamel
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