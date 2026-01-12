Millonarios perdió 1-0 ante River Plate en su estreno internacional

El primer examen internacional de Millonarios en 2026 dejó más conclusiones que goles. En Montevideo, Uruguay, el equipo bogotano perdió 1-0 ante River Plate en un duelo correspondiente a los Clásicos Sudamericanos, un partido de preparación que expuso fortalezas defensivas, pero también serias limitaciones en el frente de ataque.

Millonarios, con pocos cambios en el once inicial

El cuerpo técnico optó por una nómina conservadora frente al conjunto argentino. De los seis refuerzos que llegaron para esta temporada, solo Mateo García y Carlos Darwin Quintero estuvieron desde el inicio. La cinta de capitán la llevó David Silva.

Durante el primer tiempo, Millonarios se mostró ordenado y logró neutralizar buena parte del juego ofensivo del equipo dirigido por Marcelo Gallardo, aunque sin generar peligro constante en el arco rival.

La mejor aproximación del conjunto colombiano llegó antes del descanso. Carlos Sarabia envió un centro desde la banda derecha que encontró a Leonardo Castro, cuyo cabezazo exigió una notable intervención del arquero Sebastián Beltrán, evitando el gol de Millonarios.

Un penal inclinó la balanza

El encuentro se definió en el segundo tiempo tras una acción puntual. A los 68 minutos, una infracción de Alex Moreno dentro del área fue sancionada como penal. Gonzalo Montiel asumió la responsabilidad y convirtió desde los doce pasos, marcando el único tanto del partido para River Plate.

Tras el gol, Millonarios no encontró los caminos para igualar el marcador. Leonardo Castro se mantuvo alejado del área rival y Carlos Darwin Quintero no tuvo su mejor noche, con varios pases imprecisos que limitaron la construcción de juego ofensivo.

Pese a la derrota, la gran figura del conjunto capitalino fue el arquero Diego Novoa, quien evitó un resultado más amplio con varias atajadas decisivas. Entre ellas, sobresalió la detención de un penal a Agustín Ruberto, quien falló su remate y dejó con vida a Millonarios.

El equipo azul cerrará su pretemporada el miércoles 14 de enero con otro amistoso internacional, esta vez ante Boca Juniors en La Bombonera. Ya en competencia oficial, Millonarios debutará en la Liga colombiana el 17 de enero, cuando visite a Atlético Bucaramanga en la primera fecha del campeonato.