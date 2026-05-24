Partido final de Falcao con Millonarios ya tiene fecha

El fútbol nacional se prepara para despedir a una de sus máximas leyendas. Radamel Falcao García confirmó recientemente que no continuará en Millonarios y que su último partido en Bogotá será el próximo martes 26 de mayo, cuando el equipo capitalino enfrente a O’Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

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La noticia fue entregada por el propio delantero al término del empate 2-2 frente a Boyacá Chicó en el Estadio El Campín, donde habló sobre el final de su vínculo contractual con el conjunto embajador.

“Los ciclos deben cerrarse”

En medio de la zona mixta y ante la consulta constante de los medios sobre su renovación, Falcao fue directo y confirmó que su etapa en Millonarios llegará a su fin.

“El partido del martes será el último que juegue en Bogotá con Millonarios. Es una decisión meditada y, aunque me duele, los ciclos deben cerrarse en el momento adecuado”, expresó el atacante.

Con estas palabras, el máximo goleador histórico de la Selección Colombia puso fin a las especulaciones sobre su continuidad en el club bogotano, al que llegó el pasado 7 de enero en uno de los fichajes más mediáticos del fútbol colombiano en los últimos años.

El duelo ante O’Higgins será una despedida histórica

El compromiso frente al club chileno, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, tendrá un ambiente especial para la afición azul, que verá por última vez a Falcao defendiendo la camiseta de Millonarios en Bogotá.

Desde su llegada, el delantero samario generó una revolución deportiva y comercial alrededor del equipo, despertando una enorme expectativa entre los hinchas y aumentando la atención internacional sobre la liga colombiana.

¿Por qué Falcao no seguirá en Millonarios?

Aunque la dirigencia del club había manifestado públicamente su interés en extender el contrato del delantero, varios factores influyeron en la decisión final del jugador.

Entre las razones que rodean su salida estarían temas relacionados con la estabilidad familiar, compromisos internacionales y el desgaste físico acumulado durante el semestre.

Uno de los momentos más difíciles para el atacante ocurrió el pasado 19 de abril, cuando sufrió una fractura en el arco cigomático durante un partido ante América de Cali, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas por más de un mes.

Además, fuentes cercanas señalan que Falcao tendría compromisos vinculados a la Copa Mundial de 2026, donde participaría en actividades de consultoría y representación internacional.