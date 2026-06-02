Van tres muertos por celebraciones del triunfo del PSG

Tres personas fallecieron durante las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, informó este martes la Fiscalía de la capital francesa.

Dos hombres perdieron la vida tras caer al río Sena, mientras que un tercero -el primero del que se informó- falleció en un accidente de motocicleta en la circunvalación de París, tras quitar otros individuos las señalización de dirección prohibida.



Según las precisiones facilitadas hoy, el sábado por la noche, en el distrito 5 de París, la policía fue alertada de que un hombre, nacido en Ruanda en 1997, había caído al Sena.



Los testigos señalaron que el hombre saltó intencionadamente al río, de dónde lo rescató la brigada fluvial del cuerpo de bomberos y fue trasladado de urgencia al hospital Hôtel-Dieu en estado crítico, pero falleció finalmente este martes.