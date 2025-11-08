31 Minutos regresa a Colombia de la mano del Estéreo Picnic

“Queremos agradecerle a Colombia todo el cariño que nos ha dado durante estos años. ¡Vamos con todo al Estéreo Picnic!”, señalaron los creadores del show desde Chile, en un mensaje compartido por redes sociales.

De un programa infantil a un ícono pop

‘31 Minutos’ nació en 2003 como una parodia de los noticieros televisivos, pero su irreverente humor, sus canciones memorables y sus críticas sociales la transformaron en un ícono de la cultura pop latinoamericana. Su popularidad se reavivó recientemente gracias a su Tiny Desk, grabado en Estados Unidos, que se volvió viral y atrajo a nuevas audiencias en toda América.

El fenómeno fue tal que los fans en Latinoamérica organizaron una “maratón nostálgica” de episodios, reimpulsando el legado del programa que marcó la infancia de millones.

En su show en Bogotá participarán no solo los personajes principales, sino también varias de sus figuras más queridas: Guaripolo, Calcetín con Rombos Man, Mario Hugo, Policarpo Avendaño, Bodoque Niño, Freddie Turbina, El Topo y Bombi, entre muchos otros. Cada uno aportará su toque característico en un espectáculo que combinará música en vivo, humor y puesta en escena teatral.

Un 2025-2026 de grandes noticias para los fans

Además del concierto, los seguidores de la serie podrán disfrutar este noviembre de 2025 del estreno de la película de ‘31 Minutos’, una producción navideña que llegará a Prime Video y promete nuevas aventuras cargadas del ingenio que ha caracterizado al programa.

El anuncio del show en el Festival Estéreo Picnic 2026 consolida el resurgir del universo de ‘31 Minutos’ como una de las propuestas más queridas del entretenimiento latinoamericano. Su paso por Bogotá será una cita obligada para quienes crecieron cantando temas como “Mi equilibrio espiritual”, “Diente blanco no te vayas” o “Me cortaron mal el pelo”.