La Navidad de 2025 tuvo un significado especial para Aida Victoria Merlano. Este año debutó como madre y ahora compartió con sus seguidores una celebración cargada de emoción, aprendizajes y contrastes, en medio de una etapa de profundos cambios personales y profesionales.
Desde sus redes sociales, la creadora de contenido dejó ver cómo ha sido su proceso de adaptación a la maternidad, una experiencia que ha tenido que equilibrar con sus compromisos laborales y con los conflictos que ha enfrentado con Juan David Tejada, padre de su hijo. Aun así, ella se mostró ilusionada con la llegada de la Navidad y decidió sorprender a su bebé, Emi, con un regalo poco convencional.
Este 24 de diciembre, Aida Victoria reveló que convirtió la sala de su casa en un pequeño parque infantil. Aunque el bebé aún es muy pequeño para disfrutarlo plenamente, la creadora de contenido explicó que pensó en el futuro cercano, cuando su hijo pueda explorar cada uno de los juegos instalados. “Emi: ¿mamá y mis juguetes? Yo: te hice un parque en la sala de la casa”, escribió junto al video en el que se le observa armando pieza por pieza el regalo, acompañado por la canción Yo soy tu amigo fiel.
Más allá del momento familiar, la barranquillera también aprovechó las fechas decembrinas para agradecer el respaldo de su comunidad digital frente a uno de sus proyectos más recientes. Se trata de Los amores de Victoria, cartas que nunca se enviaron, un libro que superó sus expectativas al convertirse en best seller en menos de 24 horas tras su lanzamiento en formato digital.
Visiblemente conmovida, Merlano expresó que el éxito del libro tuvo un valor especial debido al difícil momento personal que atravesó durante el año. “Yo esperaba que al E-book le fuera bien, pero no esperaba que llegara a best seller en menos de 24 horas (…) viniendo de los meses que vengo, que no han sido complejos y retadores, han sido horribles. He perdido tantas cosas, creo que esto se siente mucho más gratificante”, afirmó al borde del llanto.
El 2025 no fue sencillo para Aida Victoria Merlano. La ruptura con Juan Tejada, conocido como ‘El Agropecuario’, estuvo rodeada de polémica y declaraciones contundentes por parte de la influenciadora, quien aseguró haber sido violentada durante la relación. Además, afirmó que desde que se convirtió en madre ha asumido por completo los gastos de su hijo.