La Navidad de 2025 tuvo un significado especial para Aida Victoria Merlano. Este año debutó como madre y ahora compartió con sus seguidores una celebración cargada de emoción, aprendizajes y contrastes, en medio de una etapa de profundos cambios personales y profesionales.

Desde sus redes sociales, la creadora de contenido dejó ver cómo ha sido su proceso de adaptación a la maternidad, una experiencia que ha tenido que equilibrar con sus compromisos laborales y con los conflictos que ha enfrentado con Juan David Tejada, padre de su hijo. Aun así, ella se mostró ilusionada con la llegada de la Navidad y decidió sorprender a su bebé, Emi, con un regalo poco convencional.

Este 24 de diciembre, Aida Victoria reveló que convirtió la sala de su casa en un pequeño parque infantil. Aunque el bebé aún es muy pequeño para disfrutarlo plenamente, la creadora de contenido explicó que pensó en el futuro cercano, cuando su hijo pueda explorar cada uno de los juegos instalados. “Emi: ¿mamá y mis juguetes? Yo: te hice un parque en la sala de la casa”, escribió junto al video en el que se le observa armando pieza por pieza el regalo, acompañado por la canción Yo soy tu amigo fiel.