Aida Victoria Merlano está pronta a cerrar un 2025 lleno de diversos altibajos, pues a lo largo del año protagonizó titulares de todo tipo, por un lado, su primer embarazo, pero por el otro también la ruptura de su más reciente pareja, el empresario Juan David Tejada.
En los últimos días la creadora de contenido también ha sido mencionada porque ha ido avanzando el caso por el que se le investiga por supuestamente haber colaborado en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.
Sin embargo, ahora Aida Victoria llama la atención porque en las últimas horas anunció que ya salió a la venta su libro, titulado ‘Los amores de Victoria’, pero eso no es todo, gracias a este nuevo hito en su carrera se pudo dar tremendo gustazo.
Para ser más exactos, la barranquillera compartió un video en su feed de Instagram y agregó esta breve descripción: “¡Hoy salió mi libro! ¡Y compré la camioneta de mis sueños! Trabajen duro y sueñen el doble”.
¿Cuánto cuesta la nueva camioneta de Aida Victoria Merlano?
En el video es posible ver a Aida Victoria Merlano con su bebé Emiliano llegando a recibir su nueva camioneta, según las imágenes es posible identificar que se trata del modelo Mercedes-AMG G 63, que en el mercado colombiano se encuentra disponible en ocho colores diferentes, tiene una velocidad máxima de 220 km/h y una potencia de 577 Hp. Asimismo, el precio arranca en los 1.149.900.000 pesos colombianos.
En el portal web de Mercedez Benz se lee: “La nueva generación del Mercedes-AMG G 63 conserva su esencia todoterreno e incorpora una configuración más avanzada y un motor híbrido ligero MHEV. El equilibrio perfecto entre potencia, lujo y dominio en cualquier superficie”.
El post de Merlano ya tiene más de 600 mil likes y es posible ver los siguientes comentarios por parte de los internautas: “Amo, Emi es lo más apapachable del mundo”, “Me inspiras, Dios te bendiga, manita”, “Bendiciones y éxito con el libro”, “Muchas felicidades, hermosa, bendiciones”, “Extraordinaria eres”, entre otros.