Aida Victoria Merlano está pronta a cerrar un 2025 lleno de diversos altibajos, pues a lo largo del año protagonizó titulares de todo tipo, por un lado, su primer embarazo, pero por el otro también la ruptura de su más reciente pareja, el empresario Juan David Tejada.

En los últimos días la creadora de contenido también ha sido mencionada porque ha ido avanzando el caso por el que se le investiga por supuestamente haber colaborado en la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano.

Sin embargo, ahora Aida Victoria llama la atención porque en las últimas horas anunció que ya salió a la venta su libro, titulado ‘Los amores de Victoria’, pero eso no es todo, gracias a este nuevo hito en su carrera se pudo dar tremendo gustazo.

Para ser más exactos, la barranquillera compartió un video en su feed de Instagram y agregó esta breve descripción: “¡Hoy salió mi libro! ¡Y compré la camioneta de mis sueños! Trabajen duro y sueñen el doble”.