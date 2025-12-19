Inicio
Entretenimiento

Daniela Ospina salió a defender a David Ospina ¿qué pasó?

Vie, 19/12/2025 - 10:06
Daniela Ospina compartió un extenso mensaje defendiendo de quienes piden que su hermano, David Ospina, se retire.
Daniela Ospina defiende a David Ospina
Créditos:
Redes sociales

Atlético Nacional volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Copa Colombia por octava vez, tras vencer 1-0 a su eterno rival, el Deportivo Independiente Medellín, en la gran final disputada el miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot. Un triunfo que reafirma el dominio reciente del conjunto verdolaga y que, como suele ocurrir en los clásicos, dejó emociones, polémicas y múltiples lecturas.

El único gol del partido fue obra de Andrés Román, quien apareció en el momento justo para desnivelar un duelo intenso, cerrado y cargado de tensión. El tanto bastó para sellar un nuevo título frente al rival de patio y desatar la euforia verde… aunque no por mucho tiempo.

Violencia en el Atanasio y premiación cancelada

La celebración del campeonato quedó empañada por hechos de violencia en las tribunas del Atanasio Girardot, situación que obligó a las autoridades a cancelar la premiación pública por motivos de seguridad. El plantel campeón no pudo recibir el trofeo ni las medallas ante su hinchada, rompiendo una tradición que suele acompañar las noches gloriosas.

El acto protocolario se realizó posteriormente en un espacio privado, con presencia de directivos, familiares y organizadores del torneo, en medio de críticas y llamados de atención sobre la seguridad en los estadios del fútbol colombiano.

David Ospina, de las dudas a la ovación

En medio del ambiente tenso, hubo un momento que logró emocionar a gran parte de la afición: los cánticos dedicados a David Ospina. El arquero, quien regresó recientemente a Atlético Nacional, había sido objeto de cuestionamientos por su edad (37 años) y su nivel competitivo. Sin embargo, a lo largo del campeonato respondió con actuaciones sólidas y determinantes.

Su experiencia y liderazgo fueron claves en momentos decisivos del torneo, permitiéndole reivindicarse ante la tribuna y convertirse en una de las figuras más respetadas del plantel campeón.

Daniela Ospina defendió a su hermano tras el título

Tras el partido, Daniela Ospina, hermana del guardameta, compartió un emotivo mensaje en el que salió en defensa de David y destacó su trayectoria profesional y humana. Sus palabras resonaron entre los aficionados y reforzaron el reconocimiento hacia el arquero.

“Hablan, te retiran, te critican y tú en silencio, con mucha resiliencia, profesionalismo y humildad. Nunca pasas por encima de nadie y siempre eres un caballero dentro y fuera de la cancha”, expresó.

Daniela Ospina
Créditos:
Redes sociales

Daniela también resaltó la vida disciplinada y alejada de escándalos del arquero, recordando que su carrera es fruto del trabajo constante: “Vives para tu familia, eres honesto, trabajador y un señor. Son 20 años de carrera”, añadió, poniendo en valor una trayectoria construida con coherencia y esfuerzo.

Creado Por
Kienyke.com
Daniela Ospina
David Ospina
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Colombia
Banco de la República mantiene la tasa de interés en 9,25%
Junta Directiva del Banco de la República
La Junta Directiva del Emisor optó por conservar una postura cautelosa ante la evolución de la inflación, sus expectativas y los riesgos fiscales y externos.
Bogotá
¿Por qué aumentan las goteras y filtraciones en los hogares en diciembre?
Persona caminando en medio de la lluvia
Aunque muchos lo asocian con clima seco, diciembre sigue siendo un mes de lluvias que puede generar filtraciones, humedad y daños en viviendas de la capital.
Entretenimiento
¿Cuándo estrena tercera temporada de La casa de los famosos?
La Casa de los Famosos 2026
La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia está más cerca de lo que muchos pensaban.
Kién es Kién
Mauricio Cárdenas: “Me han llamado para servir a Colombia, no a un partido”
Mauricio Cárdenas en Kién es Kién con Adriana Bernal
Cárdenas cuenta cómo gobernar es decidir con costos reales. Su apuesta: producir riqueza para distribuir y huir del populismo.
Kien Opina
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Jue, 18/12/2025 - 14:54
Juego por el trono
Helmuhd Luvin Moreno Guevara
Mario Huertas
Jue, 18/12/2025 - 09:58
Eterno agradecimiento
Mario Huertas
Saray Robayo Bechara
Jue, 18/12/2025 - 09:20
Gobernando con atajos tributarios
Saray Robayo Bechara
Ricardo Moreno
Mié, 17/12/2025 - 09:13
América de Cali, un equipo abandonado por su hinchada
Ricardo Moreno