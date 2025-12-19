Atlético Nacional volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Copa Colombia por octava vez, tras vencer 1-0 a su eterno rival, el Deportivo Independiente Medellín, en la gran final disputada el miércoles 17 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot. Un triunfo que reafirma el dominio reciente del conjunto verdolaga y que, como suele ocurrir en los clásicos, dejó emociones, polémicas y múltiples lecturas.

Lea también: Nuevo participante de La casa de los famosos ya tiene experiencia en realities

El único gol del partido fue obra de Andrés Román, quien apareció en el momento justo para desnivelar un duelo intenso, cerrado y cargado de tensión. El tanto bastó para sellar un nuevo título frente al rival de patio y desatar la euforia verde… aunque no por mucho tiempo.

Violencia en el Atanasio y premiación cancelada

La celebración del campeonato quedó empañada por hechos de violencia en las tribunas del Atanasio Girardot, situación que obligó a las autoridades a cancelar la premiación pública por motivos de seguridad. El plantel campeón no pudo recibir el trofeo ni las medallas ante su hinchada, rompiendo una tradición que suele acompañar las noches gloriosas.

El acto protocolario se realizó posteriormente en un espacio privado, con presencia de directivos, familiares y organizadores del torneo, en medio de críticas y llamados de atención sobre la seguridad en los estadios del fútbol colombiano.

David Ospina, de las dudas a la ovación

En medio del ambiente tenso, hubo un momento que logró emocionar a gran parte de la afición: los cánticos dedicados a David Ospina. El arquero, quien regresó recientemente a Atlético Nacional, había sido objeto de cuestionamientos por su edad (37 años) y su nivel competitivo. Sin embargo, a lo largo del campeonato respondió con actuaciones sólidas y determinantes.

Su experiencia y liderazgo fueron claves en momentos decisivos del torneo, permitiéndole reivindicarse ante la tribuna y convertirse en una de las figuras más respetadas del plantel campeón.

Daniela Ospina defendió a su hermano tras el título

Tras el partido, Daniela Ospina, hermana del guardameta, compartió un emotivo mensaje en el que salió en defensa de David y destacó su trayectoria profesional y humana. Sus palabras resonaron entre los aficionados y reforzaron el reconocimiento hacia el arquero.

“Hablan, te retiran, te critican y tú en silencio, con mucha resiliencia, profesionalismo y humildad. Nunca pasas por encima de nadie y siempre eres un caballero dentro y fuera de la cancha”, expresó.