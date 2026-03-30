Alerta expone otro caso de acoso en Caracol Televisión

La industria de los medios nacionales atraviesa uno de sus momentos más críticos tras confirmarse una crisis estructural en Caracol Televisión, que ha desencadenado decisiones sin precedentes y reavivado denuncias sobre presuntas irregularidades internas.
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En marzo de 2026, la compañía emitió un comunicado que marca un antes y un después en su historia: la salida inmediata de dos de sus figuras más representativas, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.
Salidas que marcan un punto de quiebre
Jorge Alfredo Vargas, uno de los rostros más reconocidos de la emisión central de noticias, y Ricardo Orrego, líder del área deportiva y figura clave de Gol Caracol, abandonan el canal en medio de una creciente presión mediática y digital.
Lo que comenzó como señalamientos en redes sociales escaló rápidamente hasta convertirse en una crisis institucional que obligó a la empresa a pronunciarse públicamente.
‘Alerta’ revive denuncias de acoso y abuso laboral
En paralelo, el comediante y abogado Juan Ricardo Lozano, conocido por su personaje ‘Alerta’, aportó nuevas revelaciones que profundizan la gravedad del panorama.
En una entrevista, Lozano aseguró que durante su paso por Sábados Felices recibió múltiples denuncias relacionadas con acoso sexual y abuso laboral dentro del canal.
Según explicó, su formación como abogado lo convirtió en un punto de apoyo para víctimas que buscaban orientación legal frente a situaciones delicadas.
Testimonios y señalamientos internos
El humorista relató que los testimonios provenían de distintas áreas, incluyendo artistas, periodistas y personal de producción, especialmente extras, quienes acudían a él en busca de respaldo.
Uno de los aspectos más sensibles de sus declaraciones fue la mención de denuncias contra un directivo vinculado a la sección de cuenta chistes del programa.
Aunque evitó revelar el nombre, Lozano afirmó que se trataba de casos “muy fuertes” y que, pese a existir pruebas en su momento, no se tomaron medidas contundentes.
Falta de acción y consecuencias actuales
De acuerdo con el comediante, estos hechos habrían ocurrido hace aproximadamente seis años y, en su opinión, la falta de respuesta por parte de las directivas permitió que la situación evolucionara hasta la crisis actual.
Si bien indicó que actualmente existe una conciliación personal con el implicado, insistió en que las denuncias reflejaban un patrón de comportamiento conocido dentro del entorno laboral.
La suma de renuncias de alto perfil y la reaparición de denuncias históricas han puesto a Caracol Televisión en el centro del debate público, generando cuestionamientos sobre las prácticas internas en la industria.