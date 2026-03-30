Alerta expone otro caso de acoso en Caracol Televisión

La industria de los medios nacionales atraviesa uno de sus momentos más críticos tras confirmarse una crisis estructural en Caracol Televisión, que ha desencadenado decisiones sin precedentes y reavivado denuncias sobre presuntas irregularidades internas.

En marzo de 2026, la compañía emitió un comunicado que marca un antes y un después en su historia: la salida inmediata de dos de sus figuras más representativas, Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.

Salidas que marcan un punto de quiebre

Jorge Alfredo Vargas, uno de los rostros más reconocidos de la emisión central de noticias, y Ricardo Orrego, líder del área deportiva y figura clave de Gol Caracol, abandonan el canal en medio de una creciente presión mediática y digital.

Lo que comenzó como señalamientos en redes sociales escaló rápidamente hasta convertirse en una crisis institucional que obligó a la empresa a pronunciarse públicamente.

‘Alerta’ revive denuncias de acoso y abuso laboral

En paralelo, el comediante y abogado Juan Ricardo Lozano, conocido por su personaje ‘Alerta’, aportó nuevas revelaciones que profundizan la gravedad del panorama.

En una entrevista, Lozano aseguró que durante su paso por Sábados Felices recibió múltiples denuncias relacionadas con acoso sexual y abuso laboral dentro del canal.

Según explicó, su formación como abogado lo convirtió en un punto de apoyo para víctimas que buscaban orientación legal frente a situaciones delicadas.