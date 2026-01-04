Así celebró Danny Ocean en Güibia la captura de Nicolás Maduro

El cantante venezolano Danny Ocean apareció la noche del 3 de enero de 2026 en una concentración de venezolanos en el Malecón de Santo Domingo, en el área de Güibia, reunidos para celebrar la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por autoridades de Estados Unidos. La escena quedó registrada en videos: el artista no solo saludó, también se metió en la dinámica del grupo, se sumó a los cantos, levantó los brazos y acompañó la euforia del momento.

En Güibia: del saludo a la celebración

La concentración ya estaba en marcha cuando el cantante se acercó al punto de encuentro. Había banderas, música y gente grabando con el celular. En cuestión de segundos lo reconocieron y se armó el círculo: fotos, gritos, empujones suaves para acercarse, la típica escena de calle cuando alguien famoso aparece sin aviso.

Lo clave es que no fue una visita silenciosa. En los registros difundidos se le ve integrado a la celebración, siguiendo los coros y animándose con la multitud. No hay tarima ni discurso, pero sí un gesto claro: estar dentro del grupo y celebrar con ellos, no desde afuera.