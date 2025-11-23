Claudia Lozano casi pierde la vida: 7 horas en cirugía y un milagro médico

Claudia Lozano, presentadora de Show Caracol y una de las figuras más queridas del entretenimiento colombiano, reapareció públicamente con un fuerte y emotivo testimonio sobre la emergencia médica que la mantuvo dos meses lejos de las cámaras. La modelo confesó que estuvo al borde de la muerte y que su recuperación es vista por los médicos como un “milagro”.

La revelación la hizo en una entrevista con La Red de Caracol Televisión, donde habló por primera vez de los difíciles momentos que vivió entre cirugías, intensos dolores y una larga estancia en cuidados intensivos.

Un dolor repentino que lo cambió todo

Lozano relató que se encontraba “supuestamente bien” cuando, de un día para otro, un fuerte dolor abdominal la obligó a acudir de urgencia a una clínica. El malestar escaló tan rápido que, mientras esperaba atención, comenzó a vomitar y a sentirse cada vez peor hasta perder la conciencia.

Le recomendamos: El proyecto con el que Martín de Francisco regresa a los escenarios

Su siguiente recuerdo fue despertar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sin entender lo que había sucedido.

Los médicos descubrieron una gravísima hemorragia interna provocada por la filtración de sangre en su abdomen. La causa exacta nunca fue identificada, pero al momento de la cirugía, la presentadora tenía alrededor de tres litros de sangre acumulada. Según le explicó el equipo médico, si hubiese llegado unos minutos más tarde al hospital, no habría sobrevivido.

Siete horas en cirugía y un total de cinco intervenciones

La primera cirugía, realizada de urgencia, duró siete horas. Los cirujanos debieron abrir su abdomen, retirar la sangre acumulada y controlar la hemorragia provocada por una arteria que se había abierto de forma inesperada.

Pese a la complejidad del procedimiento, este solo fue el comienzo. Claudia permaneció un mes y dos semanas en la UCI, en un proceso de recuperación que describió como “doloroso, confuso y lleno de complicaciones”.

Durante ese tiempo, sufrió una trombosis que amenazó nuevamente su vida y una infección que la obligó a ingresar de nuevo al quirófano. En total, tuvo cinco cirugías en pocas semanas.

A esto se sumó su lucha con la endometriosis, una condición que padece desde hace años y que, en medio de la crisis, agravó su sufrimiento. Hubo momentos en los que, según confiesa, sintió que no podía más:

“Yo le decía a Dios que estaba cansada de sentir tanto dolor. ‘Ya no quiero más’. Me pasó demasiado. No quiero más…”.

Lea aquí: Las emotivas declaraciones de Llane sobre la música y piso 21

El apoyo que la sostuvo durante su recuperación

En medio del caos y el dolor, Claudia destacó el papel fundamental del personal médico que la atendió, así como el cariño de sus compañeros de Noticias Caracol. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó su colega y amiga Alejandra Giraldo, quien le llevó a su perrita a la clínica. Lozano describió ese instante como “el regalo más lindo” de todo su proceso.

Regreso a las cámaras y una nueva forma de ver la vida

Aunque su recuperación continúa, Claudia Lozano volvió a Show Caracol con una energía distinta y con la certeza de que su supervivencia es un milagro: “Me di cuenta de que esto es un ratico. Soy un milagro, y este milagro se va a disfrutar la vida”, afirmó.

Su historia, además de impactar a la audiencia, se ha convertido en un recordatorio de resiliencia y gratitud para quienes la ven regresar, sonriente y renovada, a la pantalla.