En el mismo material, Valdiri apareció junto a los dos hombres con los que fue vinculada en los rumores y bromeó sobre la situación: “No me conformo con uno, ni con dos, con tres porque no me dan abasto… hoy te voy a enseñar mi verdadero trío”.

Reacciones, molestia y nuevas acusaciones

La pareja reapareció públicamente unida, lo que confirmó que no había tal distanciamiento. Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Valdiri aseguró que, durante el auge de los rumores, una reconocida celebridad intentó acercarse a Sepúlveda, lo que desató su incomodidad: “Apenas suelto la presa, ella cayó como leoparda… quedaron congeladas”.

Este comentario avivó aún más el debate en redes, donde muchos seguidores se mostraron confundidos y, en algunos casos, molestos con la estrategia. Algunos se sintieron manipulados por la narrativa de ruptura, que siguieron paso a paso pensando que era real.

Las disculpas de Juan Daniel Sepúlveda

Ante la creciente controversia, Sepúlveda emitió un comunicado en el que pidió disculpas a quienes se sintieron engañados. El empresario aseguró que la intención nunca fue burlarse del público:

“Quiero tomar un momento para agradecer todos los mensajes que recibí y pedirles disculpas a los que se pudieron sentir ofendidos o confundidos”, expresó.

El empresario destacó que la campaña surgió del deseo de innovar en la promoción de un proyecto conjunto que cumple un año. “Andrea y yo somos dos locos soñadores… solo queremos sacar adelante nuestros proyectos, generar empleo y traerles productos y experiencias de la mejor calidad”, afirmó.

Aunque la pareja logró llamar la atención con su propuesta publicitaria, la táctica dejó opiniones divididas. Para algunos fue una jugada creativa y audaz; para otros, un exceso que jugó con la confianza de su audiencia.