El Festival Patrimonios en Ruana 2025 llega este sábado 19 de octubre al Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme, con una propuesta que celebra las raíces rurales y los saberes tradicionales de Bogotá. El evento, organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), se desarrollará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita para toda la familia.

Más que una muestra artística, Patrimonios en Ruana es una experiencia cultural inmersiva que conecta generaciones. En esta sexta edición, el festival busca tender un puente entre la tradición campesina y la innovación urbana, demostrando que el patrimonio cultural está vivo, evoluciona y sigue siendo parte esencial del futuro de la ciudad.

“Más de 20 actividades nos conectarán con nuestras raíces y con ese patrimonio cultural de todos”, destacó el director del IDPC, quien invitó a los bogotanos a participar de este encuentro lleno de arte, música y memoria colectiva.

Un espacio para redescubrir la identidad bogotana

Ubicado en Usme, una de las zonas más ricas en historia arqueológica y tradiciones campesinas, el festival propone un diálogo entre la memoria rural y la vida urbana moderna.

Para muchos asistentes, este encuentro es mucho más que un evento: es una oportunidad de reconocer la fuerza de la cultura campesina en la construcción de ciudad. Así lo expresó Nury Salazar, habitante del sector:

“Es un evento fundamental porque lleva lo pedagógico a la apropiación territorial. No se queda en la teoría, sino que fomenta la participación y la divulgación de prácticas y culturas campesinas”.

Su testimonio refleja el espíritu del festival: reconocer las luchas y los saberes de las comunidades rurales, valorar el patrimonio material e inmaterial y celebrar la diversidad natural y cultural del sur de Bogotá.

Programación para todos los sentidos

El Festival Patrimonios en Ruana 2025 ofrecerá una agenda diversa, pensada para que cada visitante viva una experiencia sensorial y participativa:

Música en vivo: Grupos de música andina y campesina harán vibrar el parque con sonidos que evocan la sabana y las montañas.

Sabores ancestrales: Muestra gastronómica con productos y recetas tradicionales elaboradas por cocineras locales.

Artesanía viva: Exposición y venta de piezas elaboradas por artesanos de Usme, donde se valora el trabajo manual como expresión cultural.

Tejedoras de memoria: Mujeres que, a través del tejido en lana, relatan historias de vida y resistencia.

Talleres participativos: Espacios de aprendizaje en torno a oficios tradicionales, como la alfarería, el tejido y la siembra.

Cada una de estas actividades está pensada para acercar a los bogotanos al patrimonio rural de su ciudad, fomentando el respeto por la diversidad y el sentido de pertenencia hacia los territorios campesinos.