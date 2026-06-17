El férreo apoyo de Jessica Cediel a Abelardo de la Espriella

Jessica Cediel se suma a la campaña

A través de un video compartido en plataformas digitales, Cediel acompañó a De la Espriella en un llamado dirigido a los votantes colombianos, especialmente a quienes residen en el exterior y ya tienen habilitados los puestos de votación.

La aparición de la actriz generó reacciones entre sus seguidores y usuarios de redes sociales, donde el apoyo de celebridades a candidatos presidenciales suele provocar amplios debates y opiniones divididas.

En los últimos años, las campañas electorales han incrementado su presencia en plataformas digitales, convirtiendo a figuras públicas e influenciadores en actores relevantes dentro de la conversación política nacional.

El respaldo de figuras públicas gana protagonismo

La adhesión de Jessica Cediel se suma a una serie de encuentros y acercamientos que el candidato ha sostenido con personalidades reconocidas de distintos sectores.

Durante los últimos días, Abelardo De la Espriella también compartió espacios con destacados deportistas colombianos, entre ellos el ciclista Nairo Quintana y el futbolista Miguel Ángel Borja.

A través de sus redes sociales, el candidato destacó la trayectoria de ambos atletas y aseguró que representan valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia.

Tras sus conversaciones con Quintana y Borja, De la Espriella manifestó que una eventual administración suya buscaría fortalecer el deporte mediante programas orientados a ampliar oportunidades para jóvenes talentos en diferentes regiones del país.