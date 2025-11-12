Inicio
El mensaje de Dua Lipa a sus fans colombianos

Mié, 12/11/2025 - 11:55
Un poco más de dos semanas faltan para el regreso de Dua Lipa a Bogotá con su 'Radical optimism tour'.
Dua Lipa concierto Bogotá 2025
Créditos:
Dua Lipa - Facebook

Con una sonrisa y un saludo lleno de cariño, Dua Lipa encendió la emoción de sus fanáticos latinoamericanos a pocos días de su regreso a la región. “Hola, amores de Latinoamérica, falta muy poquito para vernos otra vez. No veo la hora de visitar sus ciudades hermosas: Buenos Aires, Santiago, Lima, Bogotá y Ciudad de México”, dijo en un video compartido en sus redes sociales, donde se le escucha hablando en un fluido español.

El mensaje desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores colombianos, quienes cuentan los días para el 28 de noviembre, fecha en la que estrella pop se presentará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Una gira marcada por el pop y la energía psicodélica

Dua Lipa se encuentra en medio de su gira mundial “Radical Optimism Tour”, que acompaña su más reciente álbum del mismo nombre. La producción —una celebración del pop con tintes electrónicos, psicodélicos y un espíritu libre— ha sido aclamada por la crítica por su madurez musical y su capacidad de reinventar los sonidos que la llevaron al estrellato.

Tras un recorrido exitoso por Europa, la cantante de origen albano inició su tramo sudamericano con presentaciones en Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, donde se espera uno de los espectáculos más grandes del año.

“Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto”

En su mensaje dirigido especialmente a los colombianos, Dua Lipa expresó: “Estoy soñando con ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto”. La reacción de los fans no se hizo esperar. En redes sociales abundan los mensajes de emoción y admiración:

  • “¡Qué lindo suena su español!”
  • “Contando los días por esta reina”
  • “Ya quiero estar allá”

Incluso, algunos seguidores especulan con la posibilidad de que interprete un tema de Shakira durante el concierto, como lo ha hecho con artistas locales en otros países, lo que ha elevado aún más las expectativas.

Conciertos
