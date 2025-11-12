El mensaje de Dua Lipa a sus fans colombianos

Una gira marcada por el pop y la energía psicodélica

Dua Lipa se encuentra en medio de su gira mundial “Radical Optimism Tour”, que acompaña su más reciente álbum del mismo nombre. La producción —una celebración del pop con tintes electrónicos, psicodélicos y un espíritu libre— ha sido aclamada por la crítica por su madurez musical y su capacidad de reinventar los sonidos que la llevaron al estrellato.

Tras un recorrido exitoso por Europa, la cantante de origen albano inició su tramo sudamericano con presentaciones en Argentina, Chile, Perú, México y Colombia, donde se espera uno de los espectáculos más grandes del año.

“Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto”

En su mensaje dirigido especialmente a los colombianos, Dua Lipa expresó: “Estoy soñando con ustedes. Los quiero muchísimo y nos vemos muy pronto”. La reacción de los fans no se hizo esperar. En redes sociales abundan los mensajes de emoción y admiración:

“¡Qué lindo suena su español!”

“Contando los días por esta reina”

“Ya quiero estar allá”

Incluso, algunos seguidores especulan con la posibilidad de que interprete un tema de Shakira durante el concierto, como lo ha hecho con artistas locales en otros países, lo que ha elevado aún más las expectativas.