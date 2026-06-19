 Mundial 2026
Inicio
Entretenimiento

El puertorriqueño Draco Rosa recibió nacionalidad colombiana

Vie, 19/06/2026 - 16:23
El cantante de origen puertorriqueño, Robi Draco Rosa, recibió nacionalidad colombiana, así lo anunció Gustavo Petro.
Draco Rosa recibe nacionalidad colombiana
Créditos:
Redes sociales

El cantante puertorriqueño Draco Rosa, reconocido por su trayectoria en la música latina, recibió este viernes la nacionalidad colombiana, anunció el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

"Mucha gente del mundo hoy se siente orgullosa si tiene la ciudadanía colombiana, porque es una ciudadanía de la libertad y la vida", aseguró el mandatario.

El gobierno entregó hoy la nacionalidad al cantante y compositor, aunque la decisión se comunicó en febrero del año pasado, cuando Draco Rosa solicitó la ciudadanía colombiana y el ejecutivo decidió concedérsela.

Robi Draco Rosa, nombre artístico de Robert Edward Rosa Suárez (Long Island, 1969), nacido en EE.UU. y de ascendencia puertorriqueña, es ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y cuenta con una exitosa carrera artística de más de cuarenta años.

En su trayectoria musical destacan temas de su autoría como 'María', 'La copa de la vida', 'Vagabundo', 'Penélope', 'Blanca mujer', 'Madre tierra', 'Brujería', 'La flor del frío', 'Más y más', entre otros.

El Gobierno Petro le ha concedido la nacionalidad a otros personajes, entre ellos al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, símbolo de un grupo de opositores a quienes el presidente de ese país, Daniel Ortega, despojó de su ciudadanía. 

Creado Por
Agencia EFE
Viral
Siga a KIENYKE en Google News
Siga nuestro canal de WhatsApp
Más KienyKe
Entretenimiento
El puertorriqueño Draco Rosa recibió nacionalidad colombiana
Draco Rosa recibe nacionalidad colombiana
El cantante de origen puertorriqueño, Robi Draco Rosa, recibió nacionalidad colombiana, así lo anunció Gustavo Petro.
Mundo
Este es el nuevo avión presidencial de Estados Unidos: precio, críticas y origen
Este es el nuevo avión presidencial de Estados Unidos: precio, críticas y origen
Trump presentó el nuevo Air Force One, un Boeing 747-8 regalado por Qatar y valorado en unos US$400 millones.
Colombia
JEP condena a excoronel por 31 falsos positivos en Casanare y Boyacá
JEP condena a excoronel por 31 falsos positivos en Casanare y Boyacá
La JEP sancionó a Germán León Durán por su responsabilidad en 31 asesinatos y desapariciones de civiles presentados como bajas en combate.
Entretenimiento
El mensaje de Karol G para las elecciones de este 21 de junio
Karol G mensaje elecciones
Karol G compartió un mensaje contundente en redes sociales para invitar a sus seguidores a ejercer su derecho al voto.