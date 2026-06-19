El puertorriqueño Draco Rosa recibió nacionalidad colombiana

El gobierno entregó hoy la nacionalidad al cantante y compositor, aunque la decisión se comunicó en febrero del año pasado, cuando Draco Rosa solicitó la ciudadanía colombiana y el ejecutivo decidió concedérsela.



Robi Draco Rosa, nombre artístico de Robert Edward Rosa Suárez (Long Island, 1969), nacido en EE.UU. y de ascendencia puertorriqueña, es ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y cuenta con una exitosa carrera artística de más de cuarenta años.



En su trayectoria musical destacan temas de su autoría como 'María', 'La copa de la vida', 'Vagabundo', 'Penélope', 'Blanca mujer', 'Madre tierra', 'Brujería', 'La flor del frío', 'Más y más', entre otros.

El Gobierno Petro le ha concedido la nacionalidad a otros personajes, entre ellos al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, símbolo de un grupo de opositores a quienes el presidente de ese país, Daniel Ortega, despojó de su ciudadanía.