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Anya Taylor-Joy será una elfa en la nueva película de 'El señor de los anillos'

Lun, 15/06/2026 - 18:54
Conozca también el reparto que hará parte de la nueva entrega de 'El Señor de los Anillos'.
Anya Taylor-Joy actuará en la nueva cinta de 'El Señor de los Anillos'.
Créditos:
EFE

Anya Taylor-Joy interpretará a un elfo en 'El señor de los anillos: La Caza de Gollum' dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien regresa para interpretar a Gollum, informó este lunes el medio especializado Variety.

La cinta también contará con la participación de los actores que catapultaron a la fama la franquicia como Ian McKellen en el papel de Gandalf, Elijah Wood como Frodo, y Lee Pace como el rey Thranduil.

Además de Taylor-Joy también debutan en este universo actrices como Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Strider) y Leo Woodall (Halvard).

La actriz de 30 años dará vida a una elfa Sindar del Reino del Bosque que, de acuerdo con el mismo medio, fue descrita como "una agente leal y de confianza del rey Thranduil".

La película, cuyo estreno está previsto para el 17 de diciembre de 2027, narrará la búsqueda del hobbit corrupto que da título a la obra en los años previos a la primera entrega de la trilogía, 'La Comunidad del Anillo'.

Las guionistas originales de la trilogía, Fran Walsh y Philippa Boyens, se unen a Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar la popular obra del escritor J.R.R. Tolkien.

Tolkien escribió la trilogía de 'El Señor de los Anillos' en la década de 1950, tras el éxito de 'El Hobbit' en 1937. 

Anya Taylor-Joy
El Señor de los Anillos
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