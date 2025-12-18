Emily in Paris se prepara para abrir un nuevo capítulo en su historia y, con él, ampliar su universo de personajes. Netflix confirmó que la exitosa serie protagonizada por Lily Collins regresará con una quinta temporada, en la que Emily Cooper no solo seguirá dividiendo su vida entre el amor y el trabajo, sino que también cruzará fronteras para instalarse entre París y Roma.

El anuncio llegó en septiembre de 2024, apenas días después del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada, y confirmó lo que muchos fanáticos ya sospechaban: la historia se expandirá hacia Italia. En esta nueva entrega, Emily asumirá un rol clave como directora de la oficina satélite de la Agence Grateau en Roma, un giro que, según su creador Darren Star, representa el inicio de una etapa más ambiciosa y madura para la protagonista.

“Esta temporada es un relato de dos ciudades: Roma y París”, explicó Star en agosto de 2025. De acuerdo con el productor, la narrativa llevará a Emily a explorar nuevos escenarios profesionales y sentimentales, pasando de las icónicas azoteas parisinas a las históricas ruinas romanas, en una evolución que promete elevar la intensidad del relato.

¿Qué personajes llegan a la quinta temporada?