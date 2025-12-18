Emily in Paris se prepara para abrir un nuevo capítulo en su historia y, con él, ampliar su universo de personajes. Netflix confirmó que la exitosa serie protagonizada por Lily Collins regresará con una quinta temporada, en la que Emily Cooper no solo seguirá dividiendo su vida entre el amor y el trabajo, sino que también cruzará fronteras para instalarse entre París y Roma.
El anuncio llegó en septiembre de 2024, apenas días después del estreno de la segunda parte de la cuarta temporada, y confirmó lo que muchos fanáticos ya sospechaban: la historia se expandirá hacia Italia. En esta nueva entrega, Emily asumirá un rol clave como directora de la oficina satélite de la Agence Grateau en Roma, un giro que, según su creador Darren Star, representa el inicio de una etapa más ambiciosa y madura para la protagonista.
“Esta temporada es un relato de dos ciudades: Roma y París”, explicó Star en agosto de 2025. De acuerdo con el productor, la narrativa llevará a Emily a explorar nuevos escenarios profesionales y sentimentales, pasando de las icónicas azoteas parisinas a las históricas ruinas romanas, en una evolución que promete elevar la intensidad del relato.
¿Qué personajes llegan a la quinta temporada?
La expansión de la historia viene acompañada de nuevas caras en el elenco. Uno de los fichajes más comentados es el de Bryan Greenberg, quien interpretará a Jake, un estadounidense que intenta abrirse camino en París. El personaje se convierte en el tercer protagonista de origen estadounidense dentro de la serie, sumándose a Emily y a Genevieve, presentada en la temporada anterior. El propio Greenberg adelantó su participación con humor en redes sociales, compartiendo una imagen junto a Collins y describiendo el encuentro como “Jake de Michigan conoce a Emily en París”.
Otra incorporación destacada es la de la actriz francesa Michèle Laroque, quien dará vida a Yvette, una amiga de larga data de Sylvie Grateau. La elección de Laroque no fue casual. Según reveló la directora de casting Juliette Menager, se buscaba una actriz de gran peso escénico y con la capacidad de conectar naturalmente con Philippine Leroy-Beaulieu, algo que encontraron en la intérprete nominada al César gracias a su dominio del inglés y su reconocido talento para la comedia.
A la lista se suma Minnie Driver, quien interpretará a la princesa Jane, una amiga de Sylvie que ha contraído matrimonio con la realeza. La actriz británica, recordada por su nominación al Óscar por Good Will Hunting, aseguró que aceptó el papel al ver en Emily in Paris una propuesta luminosa y reconfortante en medio de tiempos complejos. Además, destacó su cercanía con Lily Collins, a quien conoce desde la infancia, como un factor clave para unirse al proyecto.