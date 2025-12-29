En pleno concierto en Cali Silvestre Dangond se bajó del escenario

Según reportes difundidos en redes sociales y confirmados por medios nacionales, el artista intentó continuar con el espectáculo, que estaba previsto para durar alrededor de cuatro horas. Sin embargo, la empresa Stage Eventos, encargada de la producción, tomó la decisión de cancelar definitivamente el concierto, priorizando la salud del intérprete y el bienestar del público.

En el lugar se observó la presencia de ambulancias y personal médico, parte de los protocolos habituales para eventos masivos de esta magnitud. De acuerdo con El Tiempo, estas medidas permitieron atender de manera preventiva la situación del artista, aunque hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial que explique las causas exactas de su malestar.

Lo que sí quedó en evidencia fue una indisposición progresiva que terminó por obligar a la interrupción del show. A pesar de la decepción inicial, muchos asistentes respondieron con aplausos y mensajes de apoyo, reconociendo el esfuerzo del cantante por subir al escenario pese a no encontrarse en óptimas condiciones.

Por ahora, no se ha anunciado si el concierto será reprogramado ni si habrá algún tipo de compensación para el público. La situación también ha despertado inquietud entre los seguidores de Dangond, especialmente por sus compromisos próximos: un concierto programado para el 3 de enero en Santa Marta y una gira por Estados Unidos junto a Juancho de la Espriella.