Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, fue hospitalizada y comparte emotivo mensaje en medio de su tratamiento contra el cáncer.
(Lea también: El día que Carlos Calero estuvo en 'El show de las estrellas')
Paulina Ceballos, comunicadora, estratega de entretenimiento y esposa del presentador Carlos Calero, atraviesa un nuevo desafío en su lucha contra el cáncer de seno. La creadora de contenido fue hospitalizada en Bogotá por complicaciones de salud relacionadas con el tratamiento que enfrenta desde que fue diagnosticada con la enfermedad en 2024.
La noticia fue dada a conocer por la propia Ceballos a través de sus redes sociales, donde ha decidido compartir con total transparencia cada etapa de su proceso.
Desde la habitación de la clínica, publicó varias historias de Instagram en las que dejó ver que, pese a las dificultades, mantiene intacta su fe y el optimismo con el que ha enfrentado la enfermedad.
En una de las publicaciones, Paulina apareció acompañada por su hija mayor, Sofía Calero, y agradeció el respaldo de sus seres queridos y del equipo médico que la atiende.
"Tengo la mejor compañía: Dios, en ese cielo hermoso, mi niña Sofía Calero y superatendida con los mejores. Gracias. Y ya viene mi gordito Carlos Calero", escribió la comunicadora, quien recibió cientos de mensajes de apoyo de seguidores y colegas del mundo del entretenimiento.
La esposa del presentador también habló de los múltiples procedimientos médicos a los que ha debido someterse durante su tratamiento. Aunque reconoció el desgaste físico que implica el proceso, aseguró que la fe ha sido su principal fortaleza.
"Yo ya perdí la cuenta de todos los pinchazos que me han tocado; lo que sí les digo es que, gracias a Dios, soy muy tranquila. Me encomiendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y, por supuesto, a mi Virgencita. Respiro y oro por las manos y la vida de la persona que me está atendiendo. Fe siempre", expresó.
¿Por qué volvió al hospital?
Paulina Ceballos aclaró, a través de una historia en Instagram, que su reciente hospitalización no está relacionada con el cáncer de seno que enfrenta desde 2024. La esposa de Carlos Calero explicó que fue ingresada por un virus y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.
"Fue un virus, gracias a Dios ya voy mejorando", escribió la comunicadora, descartando que se trate de una complicación derivada de su tratamiento contra el cáncer.