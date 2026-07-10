Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, fue hospitalizada y comparte emotivo mensaje en medio de su tratamiento contra el cáncer.

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Paulina Ceballos, comunicadora, estratega de entretenimiento y esposa del presentador Carlos Calero, atraviesa un nuevo desafío en su lucha contra el cáncer de seno. La creadora de contenido fue hospitalizada en Bogotá por complicaciones de salud relacionadas con el tratamiento que enfrenta desde que fue diagnosticada con la enfermedad en 2024.

La noticia fue dada a conocer por la propia Ceballos a través de sus redes sociales, donde ha decidido compartir con total transparencia cada etapa de su proceso.

Desde la habitación de la clínica, publicó varias historias de Instagram en las que dejó ver que, pese a las dificultades, mantiene intacta su fe y el optimismo con el que ha enfrentado la enfermedad.