Un juez del Estado de México ordenó juicio contra Cristopher “N”, alias ‘El Comandante’, por su presunta participación en el asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown, ocurrido a mediados de septiembre, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Vinculado a proceso por homicidio calificado

La Fiscalía informó que la autoridad judicial consideró suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y resolvió vincular a proceso al imputado por el delito de homicidio calificado, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la investigación, ‘El Comandante’ habría coordinado y dirigido la atracción de las víctimas “mediante el engaño y la manipulación de su confianza”, lo que permitió la ejecución del crimen por parte del grupo al que presuntamente pertenece.

El delito de homicidio calificado en el Código Penal del Estado de México puede ser castigado con penas de hasta 70 años de prisión, dependiendo de las agravantes que se acrediten durante el proceso.

Hallazgo de los cuerpos en Cocotitlán

Los cuerpos de B-King, de 31 años, y DJ Regio Clown, de 35, oriundos de Colombia, fueron localizados en una zona rural de Cocotitlán, al oriente del Estado de México, el 17 de septiembre.

Las autoridades señalaron que el hallazgo se produjo tras una denuncia anónima, lo que permitió iniciar las indagatorias que llevaron posteriormente a la detención de Cristopher “N”.

Hasta la fecha, 16 personas han sido detenidas por su presunta participación en el caso, diez de ellas de origen extranjero, entre ellos ciudadanos de Colombia, Venezuela, Cuba y España.

Reacciones diplomáticas y preocupación en Colombia

A inicios de octubre, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, expresó su preocupación por el rumbo de la investigación y solicitó que la Fiscalía General de la República (FGR) asumiera el caso.

“Es un tema importante para nosotros (los colombianos)”, dijo Molano, quien propuso fortalecer la cooperación binacional en materia de seguridad e inteligencia, ante lo que consideró que podría haber “algo grande” detrás del doble asesinato.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que el crimen afecte las relaciones diplomáticas con Colombia, luego de los señalamientos del presidente Gustavo Petro, quien había vinculado lo ocurrido con la “guerra contra las drogas”.