Kika Nieto no se arrepiente de promocionar a Israel

En los últimos días, un viaje a Israel realizado por un grupo de figuras públicas colombianas ha desatado una intensa polémica en redes sociales. Entre los participantes se encontraban Kika Nieto, Nicolás de Zubiría, Johanna Fadul, María Clara Rodríguez, Daniela Vidal, Mauro Mejía y Pedro Pallares, entre otros.

El motivo del debate surgió al conocerse que el viaje fue totalmente patrocinado por la embajada de Israel, según confirmaron varios de los involucrados. Durante su estancia, los influencers y artistas compartieron imágenes y videos en sus redes sociales mostrando distintos lugares del país, lo que provocó una ola de críticas por parte de usuarios que cuestionaron la “falta de sensibilidad” ante el conflicto armado que enfrenta el territorio con Palestina.

Las reacciones no tardaron en llegar. Muchos internautas señalaron que, más allá del turismo, el contexto humanitario del conflicto merecía una postura más empática por parte de quienes cuentan con plataformas de gran alcance.

Johanna Fadul aviva la controversia

La primera en pronunciarse fue Johanna Fadul, quien intentó aclarar su participación pero terminó generando aún más indignación. La actriz expresó su molestia por haber perdido una campaña publicitaria a raíz de la polémica:

“Sí, es una guerra que pasará allá, entre ellos se matarán, ganará el que tenga que ganar, pero es que esto no es gratis, lo que está pasando. Dios permita que todo cese y de verdad venga la paz y puedan convivir como hermanos. Pero todo esto va a que me acaban de bajar de una campaña, por la polémica que todos ustedes han generado en mis redes sociales por un viaje”, afirmó Fadul.

Sus declaraciones, percibidas por muchos como insensibles y desinformadas, fueron ampliamente cuestionadas y encendieron aún más el debate en plataformas como X (antes Twitter) e Instagram.

Kika Nieto responde con un extenso video

Otra de las figuras más señaladas ha sido Kika Nieto, quien publicó un video de 18 minutos en su cuenta de Instagram para explicar su versión. La creadora de contenido aseguró sentirse “triste” por la reacción del público y reconoció que es consciente de las miles de muertes que ha dejado el conflicto en Asia occidental.