Natalia París volvió a generar conversación en redes sociales tras hacer una confesión muy personal sobre sus gustos en los hombres. Durante una ronda de preguntas y respuestas con sus fans en redes sociales, ella habló con total naturalidad sobre los aromas masculinos que le resultan atractivos, provocando una avalancha de reacciones entre sus seguidores.

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Sus declaraciones se viralizaron rápidamente y abrieron un debate en internet sobre el papel del olor natural en la atracción entre parejas.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Natalia París se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en Colombia. La antioqueña ha desarrollado su carrera en distintos ámbitos, entre ellos:

Modelaje y televisión , donde alcanzó gran popularidad en los años noventa y 2000.

Emprendimientos relacionados con bienestar y estilo de vida .

La música electrónica, faceta que ha impulsado en los últimos años como DJ en diferentes escenarios.

A sus 52 años, la empresaria sigue siendo una figura muy activa en redes sociales, donde comparte rutinas de ejercicio, reflexiones personales y aspectos de su estilo de vida. Su apariencia física y disciplina también suelen despertar admiración entre sus seguidores.

La confesión que desató el debate

El comentario que volvió tendencia a la modelo surgió durante una conversación en redes. En ese espacio, Natalia París habló sobre los olores que considera atractivos en un hombre, dejando claro que valora el aroma natural masculino.

Entre risas, la modelo hizo una confesión que rápidamente se viralizó: