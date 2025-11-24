Inicio
Nicolás Arrieta rompe el silencio sobre incidente con Policía

Lun, 24/11/2025 - 11:48
Nicolás Arrieta tuvo una situación incómoda con la Policía este fin de semana mientras disfrutaba un concierto de Beéle.
Nicolás Arrieta incidente Policía
Créditos:
Redes sociales

El concierto de Blessd del pasado 22 de noviembre en el Vive Claro (Distrito Cultural) de Bogotá no solo marcó un hito en la carrera del artista paisa —quien celebró su primer show en un estadio de la capital tras haber llenado el Movistar Arena en 2024—, sino que también estuvo acompañado de un polémico incidente a las afueras del recinto.

Nicolás Arrieta, que asistió al evento, protagonizó un altercado con miembros de la Policía después de denunciar que había sido víctima de un robo en medio del tumulto. Videos que circulan en redes sociales muestran a Arrieta visiblemente alterado afirmando que le habían robado una cadena y que, según él, las autoridades presentes no actuaron frente a la situación.

Un robo en medio de la multitud

De acuerdo con el relato del propio influencer y de Manuela Ortiz, la mujer de cabello rojo que lo acompañaba —y quien habría intentado calmarlo en varias ocasiones—, la situación ocurrió cuando salían del concierto. A Arrieta comenzaron a pedirle múltiples fotos, y en medio de la multitud, un hombre se habría acercado para arrancarle la cadena.

Tras darse cuenta, Arrieta logró sujetar al presunto ladrón, pero este entregó rápidamente la joya a una mujer, quien a su vez la pasó a otra persona antes de desaparecer. Fue entonces cuando el creador de contenido buscó ayuda policial.

“Les digo: necesito que cojan al señor porque me acaban de robar. Vamos al CAI los dos, así sea que no vaya a pasar nada. La cadena es lo de menos, lo de más es que sepan que están robando. Entonces los policías no hacen nada. Me dijeron: ‘lo vamos es a llevar a usted’, y yo: ‘lléveme, lléveme’”, relató el influencer en un video publicado junto a Ortiz.

El “mazorcaso” que se volvió viral

Uno de los clips más comentados en redes muestra a Arrieta agrediendo con una mazorca al presunto responsable o a un hombre involucrado en la confusión. Ortiz explicó que la reacción fue producto del enojo del influencer, quien —según ella— actuó bajo la frustración y el susto del momento.

La mujer añadió que, aunque finalmente la cadena fue recuperada, el bogotano insistió en denunciar la situación para visibilizar los robos que afectan a asistentes de este tipo de eventos masivos. “No hay que dejarse robar”, expresó él, subrayando que su objetivo no era lo material, sino exponer lo ocurrido.

Aunque el evento de Blessd fue celebrado como un éxito rotundo, el episodio protagonizado por Arrieta generó debate en redes sociales sobre la seguridad en grandes conciertos en Bogotá y la actuación de la Policía frente a denuncias de hurto.

Creado Por
Kienyke.com
Nicolás Arrieta
Blessd
