La XV edición del Festival Estéreo Picnic (FEP) arrancó este viernes en Bogotá con una jornada que avanzó entre sonidos diversos, artistas emergentes y primeras ovaciones, antes de dar paso a los grandes protagonistas del cartel como Tyler, the Creator o Lorde.

Desde las primeras horas, el público comenzó a llenar el parque Simón Bolívar con presentaciones de artistas emergentes y propuestas locales como la juvenil School of Rock, Elniko Arias, Manú y Santos Bravos, en una programación que combinó talento nacional con nombres globales.

Con la caída del sol y un cielo sin una nube, llegó uno de los momentos principales del primero de los tres días de festival: Djo, el proyecto musical del actor estadounidense Joe Keery, conocido por su papel en la serie 'Stranger Things'.

En un concierto de una hora, el artista combinó sintetizadores, guitarras y efectos de voz en una propuesta de tintes psicodélicos que conectó con el público, especialmente cuando interpretó 'End of Beginning', su tema más reconocido.

Entre las apuestas más mediáticas de la jornada destacó Addison Rae, creadora de contenido convertida en estrella pop que llegó al festival tras el lanzamiento de su álbum debut 'Addison' (2025) y el éxito de 'Diet Pepsi', su primer tema en entrar en listas internacionales.

También sobresalió Turnstile, banda estadounidense vinculada al hardcore y al punk experimental, que aportó la cuota más rockera del día con un sonido enérgico impulsado por su más reciente álbum, 'Never Enough' (2025).

Los platos fuertes

La neozelandesa Lorde, una de las figuras más esperadas del cartel, debutó ante el público colombiano con un repertorio que combinó algunos de sus temas más conocidos con material reciente.

"¡Estamos tan felices de estar con ustedes por primera vez!", dijo la cantante, que arrancó ovaciones desde los primeros compases al introducir su éxito 'Royals'.

Durante el concierto, Lorde alternó canciones nuevas como 'Broken Glass' con clásicos como 'Perfect Places' y 'Team', en una puesta en escena que incluyó momentos de cercanía con el público y un despliegue visual con luces y bengalas.

Antes de despedirse, prometió regresar a la capital colombiana "más pronto que tarde".

El broche de oro de la jornada estuvo a cargo de Tyler, the Creator, uno de los nombres más fuertes del festival, que dominó el escenario con un espectáculo centrado en su presencia escénica, efectos de luz y fuego.

Desde el inicio, el rapero estadounidense desplegó una potente puesta visual con fuegos artificiales y una paleta de colores intensos —entre verdes y rojos— que acompañaron su actuación.

Solo sobre un escenario de gran formato, Tyler sostuvo el show con sus rimas y energía, interactuando con el público y reforzando su conexión con frases como "Siento que me voy a desmayar", en medio de la intensidad del concierto.

La jornada concluyó con la electrónica de la surcoreana Peggy Gou, una de las DJs más visibles del circuito global actual, que llevó al festival su mezcla de house y techno en un momento de consolidación internacional tras lanzamientos recientes como 'I Hear You'.

Teatro y acrobacias

Más allá de la música, el Estéreo Picnic volvió a apostar por una experiencia que combina entretenimiento y arte.

Durante los tres días del evento, la compañía argentina Fuerza Bruta ofrece espectáculos que mezclan teatro, percusión en directo y acrobacias aéreas, con efectos de luz y viento que complementan la oferta musical.

El recinto también cuenta con espacios interactivos de marcas como instalaciones en forma de naves espaciales en las que los asistentes participan en dinámicas con premios, así como una gran noria ubicada entre los escenarios principales, que se convirtió en uno de los puntos más concurridos de la jornada.

El festival, que espera reunir a unas 170.000 personas durante sus tres días, confirmó en su arranque su condición como uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, con una programación que equilibra artistas consolidados y nuevas apuestas en una ciudad que, por un día, dejó atrás la lluvia para abrir paso a la música en vivo.