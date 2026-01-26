Inicio
¿Qué se sabe de la muerte de Salvo Basile?

Lun, 26/01/2026 - 08:22
Este lunes 26 de enero se conoció que el actor de origen italiano, Salvo Basile, falleció a sus 85 años.
Salvo Basile muerte
El mundo de la cultura y el entretenimiento está de luto tras conocerse el fallecimiento de Salvo Basile, reconocido actor, productor y gestor cultural ítalo-colombiano. La triste noticia fue dada a conocer este 26 de enero por el periodista y director de 6 AM W, Julio Sánchez Cristo, durante la transmisión en vivo de Caracol Radio, generando numerosas reacciones en el ámbito artístico nacional.

Salvo Basile, nacido como Salvatore Basile el 18 de mayo de 1940 en Nápoles, Italia, construyó una trayectoria artística sólida y multifacética que abarcó más de cinco décadas en cine, teatro y televisión, tanto en Europa como en América Latina. Su vida dio un giro definitivo en noviembre de 1968, cuando llegó a Cartagena como asistente de dirección del prestigioso cineasta Gillo Pontecorvo durante el rodaje de la película Queimada. Aquella experiencia no solo marcó su carrera profesional, sino también su destino personal, ya que decidió establecerse en la capital de Bolívar, formar su familia y vincularse profundamente con la vida cultural de la ciudad.

Una carrera construida desde el arte y la pasión

Basile desarrolló su formación artística de manera autodidacta en Roma, donde frecuentó espacios culturales y se empapó del cine, el teatro y las artes plásticas. Sus primeros pasos como actor se dieron sobre las tablas, participando en obras clásicas y musicales, antes de consolidar una notable presencia en la televisión colombiana entre las décadas de 1990 y 2000, a través de miniseries y telenovelas que lo convirtieron en un rostro familiar para el público.

Además de su faceta actoral, Salvo Basile se destacó como presentador y productor ejecutivo de programas culturales, apostándole siempre a la divulgación del arte y el pensamiento crítico. Detrás de cámaras, ocupó cargos estratégicos como productor, gerente de programadoras y creativo publicitario, y ejerció el periodismo cultural en medios escritos, radiales y en importantes eventos internacionales.

Un legado imborrable en el cine y la gestión cultural

Su mayor aporte, sin embargo, se dio en el cine, donde participó como actor, asistente de dirección y productor en numerosas producciones europeas y latinoamericanas, incluyendo títulos emblemáticos del cine internacional y colombiano. Su mirada amplia y su experiencia lo convirtieron en un referente para varias generaciones de realizadores.

Durante más de dos décadas, Salvo Basile fue miembro de la junta directiva del Festival Internacional de Cine y Televisión de Cartagena, desde donde impulsó el crecimiento del evento y promovió muestras y festivales cinematográficos en diferentes regiones del país, fortaleciendo el ecosistema audiovisual colombiano.

Creado Por
Kienyke.com
Viral
