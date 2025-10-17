Recomendaciones para el show de David Guetta en Bogotá

La espera terminó: David Guetta, uno de los DJs y productores más influyentes del mundo, regresa a Colombia después de casi una década de ausencia, y lo hace por la puerta grande. Este viernes 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá se convertirá en el epicentro de la música electrónica con un concierto completamente sold out, parte de su gira mundial The Monolith Tour.

Lea también: Greeicy Rendón rompe el silencio y defiende a su papá

Las entradas para el evento, que se vendieron en menos de diez horas a través de TaquillaLive, son prueba del impacto que Guetta sigue teniendo entre los fanáticos del EDM (Electronic Dance Music). Más de 20.000 asistentes se darán cita para vivir una noche cargada de luces, sonido envolvente y los grandes éxitos que marcaron generaciones.

Un espectáculo visual sin precedentes

La gira The Monolith Tour ha recorrido Europa, Asia y Norteamérica con una puesta en escena que redefine el estándar de los conciertos de electrónica. En el centro del espectáculo está un monolito 3D de luz, rodeado por pantallas inmersivas y efectos visuales de última generación que acompañan los beats que han llevado a Guetta a lo más alto de la música global.

Durante más de dos décadas, David Guetta ha sido el cerebro detrás de himnos globales, con colaboraciones junto a artistas como Sia, Rihanna, Usher, Nicki Minaj y Black Eyed Peas. Su regreso a Colombia no solo celebra su legado, sino también el crecimiento y consolidación de la escena electrónica en el país.