Recomendaciones para el show de David Guetta en Bogotá

La espera terminó: David Guetta, uno de los DJs y productores más influyentes del mundo, regresa a Colombia después de casi una década de ausencia, y lo hace por la puerta grande. Este viernes 18 de octubre, el Coliseo MedPlus de Bogotá se convertirá en el epicentro de la música electrónica con un concierto completamente sold out, parte de su gira mundial The Monolith Tour.
Las entradas para el evento, que se vendieron en menos de diez horas a través de TaquillaLive, son prueba del impacto que Guetta sigue teniendo entre los fanáticos del EDM (Electronic Dance Music). Más de 20.000 asistentes se darán cita para vivir una noche cargada de luces, sonido envolvente y los grandes éxitos que marcaron generaciones.
Un espectáculo visual sin precedentes
La gira The Monolith Tour ha recorrido Europa, Asia y Norteamérica con una puesta en escena que redefine el estándar de los conciertos de electrónica. En el centro del espectáculo está un monolito 3D de luz, rodeado por pantallas inmersivas y efectos visuales de última generación que acompañan los beats que han llevado a Guetta a lo más alto de la música global.
Durante más de dos décadas, David Guetta ha sido el cerebro detrás de himnos globales, con colaboraciones junto a artistas como Sia, Rihanna, Usher, Nicki Minaj y Black Eyed Peas. Su regreso a Colombia no solo celebra su legado, sino también el crecimiento y consolidación de la escena electrónica en el país.
Horarios del evento
-
6:00 p.m. – Apertura de puertas
-
8:00 p.m. – Pao Calderón (DJ colombiana)
-
9:00 p.m. – Cato Anaya
-
10:30 p.m. – David Guetta
Plan de movilidad: cómo llegar y salir del concierto
Dada la magnitud del evento, se ha diseñado un plan especial de movilidad para facilitar el acceso y salida de los asistentes:
🚗 Parqueadero oficial
-
Ubicación: Frente al Coliseo MedPlus
-
Operador: ParkingLive
-
Capacidad: 1.000 vehículos
-
Tarifas:
-
Carros: $35.000 COP
-
Motos: $25.000 COP
-
-
Compra anticipada disponible en TaquillaLive.
🚌 Transporte compartido (ida y regreso – $25.000 COP)
Rutas con salida desde Portal 80 al Coliseo y retorno a diferentes zonas de Bogotá:
-
Ruta Portal Norte: Héroes – Calle 100 – Pepe Sierra – Portal Norte
-
Ruta Portal El Dorado: Av. El Dorado – Recinto Ferial – Maloka – Portal El Dorado
-
Ruta CC Centro Mayor: Nicolás de Federmán – NQS – Paloquemao – Santa Isabel – CC Centro Mayor
Reserva previa disponible en línea. Personal en sitio informará cuando un bus esté lleno para iniciar el recorrido.
🚘 Transporte Premium
-
Vehículo VIP (hasta 4 personas): $230.000 COP (ida y regreso)
-
Aplica solo dentro de Bogotá. Reserva disponible en TaquillaLive.
🚙 Transporte particular
Vía recomendada: salida por la Calle 80, 1.5 km después del Puente de Guadua.
Recomendaciones generales
-
No se permite el ingreso de comida, bebidas, encendedores, cámaras profesionales, drones ni armas blancas.
-
Está prohibido fumar o consumir sustancias psicoactivas.
-
Las boletas falsas serán retenidas, y su portador no podrá ingresar.
-
Mujeres embarazadas pueden ingresar bajo su propia responsabilidad y deben firmar un consentimiento informado.
-
Una vez ingresado, no se permite salir y volver a entrar.
-
No está permitido pararse sobre las sillas.
Con todo dispuesto y miles de fanáticos listos para vibrar con los himnos de Guetta, el Coliseo MedPlus promete vivir una noche inolvidable al ritmo de la música electrónica. Bogotá se prepara para bailar al compás de uno de los grandes íconos del EDM global.