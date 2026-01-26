Revelan trágicos detalles sobre la muerte de Salvo Basile

El deterioro acelerado y los recuerdos del pasado

Según su hijo, el cambio fue evidente en cuestión de días. “Se empezó a adelgazar y se empezó a deteriorar rapidísimo”, contó, al recordar cómo el cáncer afectó de manera agresiva el cuerpo del actor. A pesar del dolor intenso, Salvo Basile conservó por momentos su lucidez y ese espíritu inquieto que lo caracterizó durante toda su vida.

“Sus últimos días, en su cabeza, así como fueron dolorosos, fueron también divertidos al lado de él”, recordó Jerónimo. En medio de los delirios provocados por la enfermedad, el actor evocaba episodios de su juventud y de su vida aventurera: “Se acordaba desde cuándo se escapó de su casa a los 13 años hasta que llegó a Cartagena, todas las locuras y aventuras que te puedes imaginar”.

De Nápoles a Cartagena, una vida marcada por el arte

Salvo Basile, nacido como Salvatore Basile en Nápoles el 18 de mayo de 1940, llegó a Colombia en noviembre de 1968 como asistente de dirección del cineasta Gillo Pontecorvo durante el rodaje de Queimada. Ese viaje cambió su destino para siempre: se estableció en Cartagena, formó su familia y se integró profundamente a la vida cultural del país, convirtiéndose en una figura fundamental del cine, el teatro y la gestión cultural.

En contraste con esa vida llena de historias y aventuras, sus últimos días estuvieron marcados por un dolor físico cada vez más intenso. “Fue muy rápido… se lo llevó en un segundo, con mucho dolor, con mucho dolor”, relató Jerónimo con visible conmoción.

El impacto en su familia y en su compañera de vida

Jerónimo también habló del golpe emocional que dejó la muerte de su padre en Jackeline Lemaitre, su compañera sentimental, a quien describió como su complemento absoluto. “Está destrozada, pero como gran bruja y maga y como complemento perfecto —era como decir que eran uno—, acá está rodeada de toda su familia”, señaló.

“Acá estamos todos apoyándola porque han sido unos días muy fuertes para ella”, agregó, destacando la fortaleza con la que ha afrontado la pérdida. Aunque la familia sabía que el final podía llegar en cualquier momento, el dolor fue inevitable. “Ya veníamos hace un tiempo por el tema, pero creo que está portándose como la gran señora que es, dándonos ejemplo a todos de cómo afrontar algo como esto”, concluyó.