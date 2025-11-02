Inicio
Shakira conquistó Bogotá con un show lleno de emociones

Dom, 02/11/2025 - 08:22
La artista barranquillera cerró su gira en Colombia con un emotivo concierto en el Vive Claro, donde se convirtió en la primera artista en agotar boletería en el nuevo recinto capitalino.
La cantante colombiana Shakira se presenta durante un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este sábado, en el Vive Claro Distrito Cultural en Bogotá (Colombia)
Créditos:
EFE/ Carlos Ortega

La cantante barranquillera cerró su gira de 2025 en Colombia con un espectáculo vibrante, cargado de energía y sentimiento, ante más de 40.000 asistentes en el Vive Claro, donde se convirtió en la primera artista en lograr un sold out desde la inauguración del recinto.

“Muchas gracias por estar aquí en el cierre de la gira en Colombia. Gracias por permitirme realizar nueve conciertos en nuestro país”, expresó Shakira visiblemente emocionada, prometiendo “darlo todo” a su público, una promesa que cumplió con creces.

Un cierre a la altura de su carrera

La fría noche bogotana se transformó en una fiesta con temas como ‘La fuerte’, ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’, coreadas a todo pulmón por los asistentes. La artista mostró una puesta en escena impecable, con pantallas panorámicas, animaciones y coreografías sincronizadas que elevaron la experiencia visual y musical.

La emoción alcanzó su punto más alto cuando interpretó ‘Acróstico’, dedicada a sus hijos Sasha y Milan, quienes aparecieron en pantalla cantando junto a ella. El público respondió con una ovación que hizo vibrar el Vive Claro.

Baile, mensaje y conexión con la capital

Canciones como ‘Copa Vacía’, ‘La Bicicleta’ y ‘La Tortura’ pusieron a bailar a todos, mientras que con ‘Hips don’t lie’ el público se entregó por completo a la fiesta. En medio del espectáculo, Shakira envió un mensaje sobre el amor propio antes de interpretar ‘Soltera’, tema que las mujeres del público corearon con fuerza.

La artista también compartió un momento personal: “Qué orgullosa me sentí de mostrarle esta ciudad a mis hijos, estoy enamorada de Bogotá, qué hermosa ciudad”, dijo al recordar cómo celebró Halloween con ellos en la capital.

Un cierre lleno de nostalgia y poder femenino

En la recta final, Shakira combinó nostalgia y potencia con ‘Ojos así’, ‘Pies descalzos, sueños blancos’ y la esperada ‘Antología’. Como sorpresa especial, interpretó ‘Día de enero’ y presentó una emotiva colaboración con la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, con quienes tocó ‘La pared’, en homenaje al vigésimo aniversario de Fijación Oral.

El espectáculo culminó entre aplausos y baile con ‘Suerte’, ‘Waka Waka’, ‘Loba’ y la ‘BZRP Music Sessions #53’, con la que se despidió de su público bogotano, dejando claro que su conexión con Colombia sigue tan fuerte como siempre.

Colombia
Bogotá
Shakira
