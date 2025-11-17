Inicio
Tom Cruise recibe su primer Oscar tras 44 años de carrera

Lun, 17/11/2025 - 17:04
La Academia honró a Tom Cruise con su primer Oscar. El actor agradeció entre aplausos y recordó su pasión por el cine durante los Governors Awards.
Después de cuatro nominaciones, Tom Cruise obtuvo su primer Oscar.
En una noche que quedará registrada como un punto de inflexión en su trayectoria, Tom Cruise finalmente obtuvo una estatuilla de la Academia luego de 44 años de carrera, durante la 16.ª edición de los Governors Awards, celebrada este domingo en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood. Aunque el actor había sido nominado en cuatro ocasiones, nunca había ganado un premio competitivo.

Un reconocimiento largamente esperado

El homenaje llegó de la mano del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien entregó el Oscar honorífico al actor de 63 años. Ambos trabajan actualmente en una película aún sin título que se estrenará en 2026, según IMDb.

Tom Cruise no solo hace películas, él es el cine. Puede ser su primer Oscar, pero no será el último”, afirmó Iñárritu, destacando la influencia del intérprete en la industria, según The Hollywood Reporter.

Cruise fue uno de los cuatro artistas celebrados este año junto al diseñador de producción Wynn Thomas, la actriz y coreógrafa Debbie Allen, también con estatuillas honoríficas, y Dolly Parton, quien recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor filantrópica.

Un discurso que reafirma su vínculo con el cine

Visiblemente emocionado, el protagonista de “Mission: Impossible” y “Top Gun” agradeció a estudios, agencias, creadores y especialmente a los dobles de acción y al público. “Siempre haré todo lo posible por este arte… para apoyar nuevas voces y proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos huesos rotos más”, bromeó, recordando su costumbre de realizar acrobacias sin doble.

 

Cruise aprovechó la ceremonia para reflexionar sobre su iniciación cinematográfica. De niño, decía, la luz del proyector le reveló que el mundo era más grande de lo que imaginaba. Para pagarse las entradas, trabajó desde muy joven. Esa pasión sigue guiando su carrera.

Cuatro nominaciones y una trayectoria icónica

Aunque hoy recibe su primer Oscar, Cruise había sido nominado cuatro veces:

  • Mejor actor por “Born on the Fourth of July” (1989)
     
  • Mejor actor por “Jerry Maguire” (1996)
     
  • Mejor actor de reparto por “Magnolia” (1999)
     
  • Mejor película como productor de “Top Gun: Maverick” (2022)
     

Esa combinación de versatilidad y éxito comercial ha consolidado su figura como una de las más influyentes de Hollywood. Tras superar la etiqueta de “chico bonito” de los años 80, trabajó con Martin Scorsese en El color del dinero, consolidando su prestigio actoral.

El cine como lenguaje universal

Cruise aseguró que el cine le enseñó a comprender culturas y diferencias: “En una sala de cine reímos, sentimos y esperamos juntos. Ese es el poder de este arte”, citó Variety. Entre quienes lo aplaudieron estaban figuras como Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Emma Stone, Ariana Grande y Sydney Sweeney.

