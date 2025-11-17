En una noche que quedará registrada como un punto de inflexión en su trayectoria, Tom Cruise finalmente obtuvo una estatuilla de la Academia luego de 44 años de carrera, durante la 16.ª edición de los Governors Awards, celebrada este domingo en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood. Aunque el actor había sido nominado en cuatro ocasiones, nunca había ganado un premio competitivo.

Un reconocimiento largamente esperado

El homenaje llegó de la mano del director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien entregó el Oscar honorífico al actor de 63 años. Ambos trabajan actualmente en una película aún sin título que se estrenará en 2026, según IMDb.

“Tom Cruise no solo hace películas, él es el cine. Puede ser su primer Oscar, pero no será el último”, afirmó Iñárritu, destacando la influencia del intérprete en la industria, según The Hollywood Reporter.

Cruise fue uno de los cuatro artistas celebrados este año junto al diseñador de producción Wynn Thomas, la actriz y coreógrafa Debbie Allen, también con estatuillas honoríficas, y Dolly Parton, quien recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt por su labor filantrópica.

Un discurso que reafirma su vínculo con el cine

Visiblemente emocionado, el protagonista de “Mission: Impossible” y “Top Gun” agradeció a estudios, agencias, creadores y especialmente a los dobles de acción y al público. “Siempre haré todo lo posible por este arte… para apoyar nuevas voces y proteger lo que hace poderoso al cine, ojalá sin muchos huesos rotos más”, bromeó, recordando su costumbre de realizar acrobacias sin doble.