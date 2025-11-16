Inicio
Miguel Bueno habla de la influencia de su hermano, Pipe, en su música

Dom, 16/11/2025 - 08:00
En entrevista con KienyKe.com, Miguel Bueno habló sobre los artistas que lo han influenciado en su música y mencionó especialmente a Pipe Bueno.
Miguel Bueno es reconocido por muchos por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos el año pasado, donde llegó muy lejos en la competencia. Sin embargo, desde entonces ha aprovechado la exposición que le dio el reality para forjar su carrera en la música, como lleva haciendo desde hace varios años, y así forjarse su propio nombre, alejado de ser “el hermano de Pipe Bueno”.

Sin embargo, el intérprete de ‘No voy a morir’ es sin duda una fuente de inspiración, si bien no en este momento musicalmente hablando, pero si en la carrera que ha querido construir. KienyKe conversó con Miguel Bueno y habló sobre estas referencias en su trabajo.

“Yo creo que personalmente, desde muy pequeño, estuve siempre rodeado de música y puede ser un poco chistoso porque no tiene nada que ver con, de pronto, lo que hago ahorita, pero siempre estuve muy acompañado de esa escuela de la música popular, de las rancheras, de las baladas, de la salsa también, escuchando a Willie Colón, Héctor Lavoe, ya en las rancheras, en la música popular, obviamente que mi hermano ha sido para mí un ejemplo gigante y con él obviamente yo escuchaba todo tipo, y con mi familia, todo tipo de canciones”.

Vea aquí la entrevista completa con Miguel Bueno: 

Sin embargo, el cantante es muy claro en que la fórmula de la música que le atrae es aquella que tiene significado, sobre todo a la hora de querer trasmitir algo en su audiencia: “Yo creo que siempre he estado muy influenciado por la música, que siempre lo he dicho, con contenido, con un mensaje chévere, con una historia que a lo mejor te hace conectarte a ti con algo que te pasó similar, o ese tipo de poemas que se vuelven canciones (…) eso trato de plasmarlo a mi forma y con mi esencia en mi música”.

Más adelante, Miguel Bueno hizo referencia a los cantantes de música urbana que lo han marcado: “Hablando específicamente del género, yo creo que siempre he escuchado de todo, pero yo creo que obviamente Feid, en su momento, fue de las mayores influencias que he tenido, por su forma de escribir, de componer, de, sin irse de pronto muy lejos en el género, hacer de pronto cosas muy locas, mantenía siempre cambiando su esencia, es la forma de expresar lo que quería en sus canciones.

Obviamente Karol G también, sus canciones, todo lo que hace creo que le queda bien, entonces es referente gigante y Balvin, siento que son unos referentes muy grandes, Maluma también, todo lo que ha hecho, es un referente”.

Ariel López
Pipe Bueno
