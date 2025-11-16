Miguel Bueno es reconocido por muchos por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos el año pasado, donde llegó muy lejos en la competencia. Sin embargo, desde entonces ha aprovechado la exposición que le dio el reality para forjar su carrera en la música, como lleva haciendo desde hace varios años, y así forjarse su propio nombre, alejado de ser “el hermano de Pipe Bueno”.

Sin embargo, el intérprete de ‘No voy a morir’ es sin duda una fuente de inspiración, si bien no en este momento musicalmente hablando, pero si en la carrera que ha querido construir. KienyKe conversó con Miguel Bueno y habló sobre estas referencias en su trabajo.

“Yo creo que personalmente, desde muy pequeño, estuve siempre rodeado de música y puede ser un poco chistoso porque no tiene nada que ver con, de pronto, lo que hago ahorita, pero siempre estuve muy acompañado de esa escuela de la música popular, de las rancheras, de las baladas, de la salsa también, escuchando a Willie Colón, Héctor Lavoe, ya en las rancheras, en la música popular, obviamente que mi hermano ha sido para mí un ejemplo gigante y con él obviamente yo escuchaba todo tipo, y con mi familia, todo tipo de canciones”.