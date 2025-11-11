La peinada de Gabriela Tafur a la ex señorita Antioquia

Gabriela Tafur Náder, recordada por haber sido Señorita Colombia 2018 y representar al país en el top 5 de Miss Universo 2019, rompió el silencio frente a la controversia que protagonizó Laura Gallego, quien recientemente renunció al título de Señorita Antioquia tras un video que desató una fuerte polémica en redes sociales.

El clip, en el que Gallego aparece junto al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, la muestra haciendo una pregunta provocadora: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que De la Espriella responde: “No, esos manes no valen ni una bala.” El material, rápidamente viralizado, generó rechazo por el tono violento del mensaje y derivó en la renuncia de la reina antioqueña, quien posteriormente aseguró que estaba siendo “silenciada por pensar diferente”.

Desde su cuenta de Instagram, Gabriela Tafur decidió pronunciarse y aclarar su postura sobre el tema. Aunque reconoció que había pasado algún tiempo desde el suceso, afirmó que no quería quedarse callada ante un asunto que toca de lleno el papel público que asumen las reinas de belleza en Colombia.

“Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, tiene que saber que si toma una posición muy clara, está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población, y eso va en contravía de lo que representa ser Señorita Colombia”, explicó la exreina de belleza.