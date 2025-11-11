Inicio
La peinada de Gabriela Tafur a la ex señorita Antioquia

Mar, 11/11/2025 - 17:19
"La excusa de libertad de expresión", Gabriela Tafur se pronunció sobre la polémica provocada por Laura Gallego, ex señorita Antioquia.
Gabriela Tafur responde a Laura Gallego
Gabriela Tafur Náder, recordada por haber sido Señorita Colombia 2018 y representar al país en el top 5 de Miss Universo 2019, rompió el silencio frente a la controversia que protagonizó Laura Gallego, quien recientemente renunció al título de Señorita Antioquia tras un video que desató una fuerte polémica en redes sociales.

El clip, en el que Gallego aparece junto al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, la muestra haciendo una pregunta provocadora: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, a lo que De la Espriella responde: “No, esos manes no valen ni una bala.” El material, rápidamente viralizado, generó rechazo por el tono violento del mensaje y derivó en la renuncia de la reina antioqueña, quien posteriormente aseguró que estaba siendo “silenciada por pensar diferente”.

Desde su cuenta de Instagram, Gabriela Tafur decidió pronunciarse y aclarar su postura sobre el tema. Aunque reconoció que había pasado algún tiempo desde el suceso, afirmó que no quería quedarse callada ante un asunto que toca de lleno el papel público que asumen las reinas de belleza en Colombia.

“Cuando uno toma la decisión consciente de participar en política, tiene que saber que si toma una posición muy clara, está excluyendo ya de por sí a la mitad de la población, y eso va en contravía de lo que representa ser Señorita Colombia”, explicó la exreina de belleza. 

La caleña también fue enfática en que la libertad de expresión no debe usarse como pretexto para promover discursos de odio o violencia.

“Lo que más me molesta es utilizar la excusa de libertad de expresión para incitar a la violencia, más aún cuando tienes un lente y una lupa enorme sobre ti”, señaló.

Asimismo, Tafur rechazó el argumento de que las mujeres son juzgadas por ser “bonitas e inteligentes”, y recalcó que los concursos de belleza han evolucionado, al igual que las mujeres que los representan: preparadas, críticas y conscientes de su impacto social.

Su mensaje generó una ola de reacciones en redes sociales. Varias exreinas del país, entre ellas Paola Turbay, María Fernanda Aristizábal, Catalina Duque y Catalina Robayo, expresaron su apoyo al pronunciamiento de Tafur, destacando la importancia de su voz en un momento en el que las figuras públicas deben ejercer con responsabilidad su influencia.

Gabriela Tafur
